به گزارش خبرنگار مهر، مقابله با شبیخون فرهنگی، آشنایی با تازه های نشر کتاب و برآورده کردن خواسته و انتظارات مردم را از مهم‌ ترین اهداف برپایی این نمایشگاه است.

در این نمایشگاه بیش از پنج هزار عنوان کتاب عرضه شده که این کتاب ها در موضوع‌ های علمی، پزشکی، دانشگاهی، علوم محض، کتاب مذهبی، نرم ‌افزار و سایر رشته‎های تخصصی بوده که در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نکا در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه از عرضه کتب با تخفیف 20 درصد در این نمایشگاه خبر داد و یادآور شد: عرضه کتب با تخفیف ویژه می تواند تاثیر فراوانی در جذب مخاطب و افزایش سرانه مطالعه داشته باشد.

رسول هادیزاده افزود: با برنامه‌ریزی‌های جامع‌ و همکاری و تعامل دستگاه‌های ذیربط در امر تبلیغات و اطلاع‌رسانی به جامعه هدف، می‌توان شاهد استقبال بیشتر و چشمگیرتر مردم از این نمایشگاه بود.

این نمایشگاه تا پایان اردیبهشت ماه جاری برپا خواهد بود.