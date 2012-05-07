ثبت 24 انجمن در فدراسیون ورزشهای همگانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی مجد آرا عصر دوشنبه در جلسه کمیته های ورزشهای همگانی گلستان افزود: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری تلاش داریم تا فرهنگ ورزش همگانی را در کشور توسعه دهیم.

وی با اشاره به لزوم توسعه فرهنگ ورزشهای همگانی به ویژه پیاده روی افزود: ورزش را باید به گونه ای بین مردم ترویج دهیم تا مردم خود به این ورزش علاقمند شوند، زیرا ورزشهای همگانی باعث ایجاد نشاط و شادابی و همبستگی اجتماعی بین مردم می شود.

تنظیم سند راهبردی ورزشهای همگانی

وی عنوان کرد: در این زمینه شورای راهبردی فدراسیون توانسنه است سند راهبردی 1404 را تنظیم کند که بزودی با مشخص شدن راهکارهای اصلی آن به استان و شهرستانهای مختلف ارائه می شود.

مجد آرا گفت: بر اساس پیگیریهای این شورا و بر اساس تصویب در مجلس شورای اسلامی، مقرر شد تا از محل اعتبارات سالانه دو لت سالانه یک درصد به این فدراسیون تخصیص یابد.

رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی کشور گفت: در این راستا تابه حال مصوبات خوبی به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به برگزاری چهاردهمین کنفدرانس بین المللی ورزشهای همگانی افزود: در این کنفرانس پنج بیانیه ارائه شد که از جمله آن می توان به شرکت نهادهای در شورای ورزشهای همگانیف ارائه آموزشهای نوین، ایجاد زیرساختها، اشاعه فرهنگ این ورزش در بین مردم است.

در این مراسم خورشیدی به عنوان رئیس انجمن ورزشهای همگانی گلستان مشخص شد.