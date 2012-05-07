سارقان کارتهای عابربانک در خراسان شمالی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی خراسان شمالی از دستگیری سارقان کارت‌های عابربانک شهروندان این استان خبر داد و گفت: ین افراد با ترفندهایی از طریق کارت عابربانک ها از اصناف کلاهبرداری می‌کردند که در این بخش شش مورد کلاهبرداری در سال جاری انجام شده است.

سرهنگ صفوه الله محمدی تعداد سرقت‌های اینترنتی از طریق کارت‌های عابربانک در این استان در سال 90 را بیش از 28 فقره اعلام کرد.

وی گفت: این افراد با برقراری ارتباط تلفنی با واحدهای صنفی سطح استان و معرفی خود به عنوان نماینده و یا مسوول خرید یک شرکت اقدام به خرید تلفنی کلاهبرداری می‌کردند.

سرهنگ محمدی افزود:اکثر این کلاهبرداری ها در خارج از استان و با شگردهای مرسوم از اصناف و یا دارندگان عابربانک ها انجام شده است.

این مسوول انتظامی خراسان شمالی به واحدهای صنفی و افراد حقیقی هشدار داد تا از هرگونه معامله تلفنی با افراد ناشناس خودداری کرده و در پرداخت وجه به حساب‌های دیگر نیز دقت لازم را داشته باشند.

به گفته وی اکثر ارتباطات تلفنی که از سوی کلاهبرداران با واحدهای صنفی این استان انجام شده از طریق سیم کارت های اعتباری بوده است.

پنج حفار غیرمجاز در بجنورد دستگیر شدند

مسوول نمایندگی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بجنورد از دستگیری پنج حفار غیرمجاز در کوه‌های اطراف روستای تیمورتاش این شهرستان خبر داد.

محسن مرادقلی گفت: افراد مشغول به حفاری غیرمجاز در کوه‌های 'قله جق' توسط انجمن میراث فرهنگی شهرستان دستگیر شدند.

وی گفت: از این افراد تعدادی اشیا کشف شده که به مراجع قضایی شهرستان معرفی شده‌اند.

مرادقلی افزود: هم استانی‌ها می‌توانند اطلاعات خود در خصوص ارتکاب جرایم در حوزه میراث فرهنگی را از طریق شماره تماس 05842242380 برای پیگیری و رسیدگی به یگان حفاظت استان گزارش کنند.

مهلت ارسال متون نمایشی به جشنواره تئاتر رضوی تمدید شد

سرپرست معاونت امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: مهلت ارسال متون نمایشی به نهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی در این استان تا 31 اردیبهشت ماه سال جاری تمدید شد.

ابوالحسن حیدری اظهار داشت: با توجه به استقبال هنرمندان از نهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی مهلت ارسال متون نمایشی تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تمدید شد.

وی با اشاره به اینکه مهلت ارسال آثار تا 15 اردیبهشت ماه جاری بود، افزود: این اقدام با توجه به تماس‌های مکرر هنرمندان برای تمدید مهلت ارسال آثار به منظور انتخاب و تهیه و تدوین متون نمایشی صورت می‌پذیرد.

استان خراسان شمالی از 28 لغایت 31 شهریور ماه سال جاری برای چهارمین بار میزبان نهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی خواهد بود.

مسابقات تئاتر دانش آموزی در بجنورد مرکز خراسان شمالی برگزار می‌شود.

