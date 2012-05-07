160 نفر برای عضویت در هیئت رئیسه مجامع امور صنفی گیلان کاندیدا شدند/ انتخابات 20 اردیبهشت

مجید زیرک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انتخابات هیئت رئیسه مجامع امور صنفی شهرستانهای گیلان همزمان با سراسر کشور در بیستم اردیبهشت ماه امسال در استان برگزار می شود.

وی اظهارداشت: براساس تصمیم هیئت عالی نظارت، انتخابات مزبور در تمام شهرستانها برگزار و این موضوع به تمامی ادارات شهرستانی این سازمان در استان ابلاغ شده است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: در این زمینه با تشکیل کمیسیون نظارت در سطح استان مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات با مدیریت هیئت نظارت که متشکل از نمایندگان این سازمان ،نماینده مجمع امور صنفی، استانداری و یا فرمانداریها در شهرستانهاست، فراهم شده است.

وی تصریح کرد: از بین 375 اتحادیه صنفی توزیعی، خدماتی، تولیدی و خدمات فنی فعال در شهرستانهای گیلان 161 نفر برای عضویت در هیئت رئیسه مجامع امور صنفی کاندید شده اند.

زیرک افزود: در رشت نیز 63 اتحادیه فعالیت دارند که برای انتخاب رئیس، نائب رئیس اول و دوم، خزانه دار و دبیر مجمع امور صنفی این شهرستان در انتخابات شرکت می کنند.

وی همچنین یادآور شد: آگهی انتخابات مجامع امور صنفی از سوی هیئت نظارت برای ثبت نام روسای اتحادیه های مربوطه صادر و کار ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیئت رئیسه به پایان رسیده است.