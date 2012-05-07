مدیران مازنی از پتانسیل طبیعی مازندران برای اشتغال استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جوادی آملی در دیدار با مسئولان شهرستان آمل در محل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا قم گفت: توجیه بیکاری و مشکل اقتصادی در مازندران که از ظرفیت بالای مواهب خدادادی جنگل، کوه ودریا برخوردار بوده قابل پذیرش نیست و اگر بیکاری دراین استان وجود دارد، ناشی از ضعف مدیریتی است.



وی افزود: برای پیشرفت همه جانبه در مازندران نباید این استان را ضعیف خواند، چرا که باید با استانها و کشورهایی که به لحاظ جغرافیایی در حد و اندازه مازندران هستند و در پیشرفت به شرایط قابل قبولی رسیدند، مقایسه کرد.



آیت الله جوادی آملی به برابری مساحت جغرافیایی و آب وهوایی مازندران با کشور هلند اشاره کرد وگفت: هلند با تعریف مدیریت اصولی و به روز و استفاده از مواهب طبیعی و حفظ آنان به یکی ازکشورهای اروپایی در زمینه صادرات تبدیل شده که مدل پیشرفت های این کشورمی تواند برای مازندران قابل اجرا باشد.



وی ادامه داد: مازندران می تواند با توانمندی بالا در پرورش و بهره برداری ازجنگل، حفظ و جلوگیری ازتخریب غارتگرانه آن، استفاده از ظرفیت های بالای شیلاتی دریا و رشته کوه البرز می توان در مسیر توسعه وپیشرفت منطقی و قابل قبول قرار گرفت.



جوادی آملی تصریح کرد: هیچگاه نباید خود را ضعیف تر از خودمان مقایسه کنیم چرا که این الگوی نامناسب همواره یک آفت است.



مفسر بزرگ قرآن کریم ادامه داد: در مسائل مربوط به امور دینی و معنوی باید خود را بالاتر ببینیم و در مسائل امور مادی و دنیایی پایین تر ا زخودمان را ببینیم.



آیت الله جوادی آملی، موضوع مفت خوری را در جامعه ای ازامکانات و توانمندیهای زیادی برخوردار است، یک آفت و تهدید کننده خواند و ادامه داد: ملت مفت خور همواره تو سری خور است و مفت خوری از طبیعت، دریا و جنگل مازندران بدتر است.



وی، با بیان اینکه نباید جنگل های مازندران را بی برنامه از بین برد و حساب شده از آن بهره برداری کرد گفت: مسئولان این بخش باید در حفظ جنگل های انبوه مازندران به موقع نسبت به برداشت و احیای آن اقدام و در جهت غارت از جنگل اقدام کنند.



جوادی آملی به موضوع بیکاری و اهتمام جدی مسئولان در رفع آن تاکید کرد و ادامه داد: مسئولان باید درامسال را که به سال حمایت ازتولید ملی وحمایت کار وسرمایه ایرانی است درجهت تقویت وحمایت ازهر دوبخش کار وکارگرباشند.



وی، فقرو گرانی های جامعه را مورد خطاب جدی به مسئولان قرار داد و گفت: اگر فقر و گرانی بر مردم فشار وارد کند تحمل آن بسیارسخت خواهد بود ومسئولان باید دراین خصوص هوشیار وبدانند که نباید میان ملت ونان ملت جدایی بیافتد.



فرماندار آمل هم دراین دیدار از روند مطلوب برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و حضور76 درصدی مردم این شهرستان و اقدام های عمرانی درحال اجرا دراین شهرستان گزارش داد.



یدالله اکبرزاده به تشکیل بنیاد ششم بهمن در راستای ماندگاری این رویداد مهم تاریخی و انقلابی مردم شهرستان آمل درواقعه ششم بهمن سال 60 اشاره کرد.

و گفت: دراین زمینه پارسال از سه کتاب واقعه ششم بهمن سال 60 با حضور وزیرفرهنگ وارشاد اسلامی رونمایی شد و دو فیلیم مستند تلویزیونی پخش و یک فیلیم سینمایی در حال تهیه وتولید است.