گسترش ورزش همگانی در زندانها/ شرکت 90 درصد زندانیان در کلاسهای اخلاق

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی محمدی در جمع متولیان ورزش زندانهای استان اظهار داشت: امروز بیشتر از هر زمانی ضروری است که روح ورزش در زندانها دمیده شود.

وی افزود: نباید اجازه داد کسانی که به هر دلیل در زندانها به سر می برند به دلیل عدم تحرک لازم و استاندارد دچار فقر حرکتی شده و وضعیت سلامت روحی و جسمی آنها به خطر بیفتد.

مدیر کل زندانهای لرستان اظهار داشت: همیشه رابطه مستقیم و تنگاتنگی میان امید به زندگی و کیفیت سلامت جسمی و روانی افراد یک مجموعه وجود دارد.

محمدی در ادامه بر لزوم توسعه ورزشهای همگانی در زندانها تأکید کرد و بیان داشت: با برنامه هایی که در نظر گرفته شده رشد قابل توجهی در حوزه مشارکت زندانیان در فعالیتهای ورزشی دیده می شود اما باید به گونه ای رفتار شود که این روند به طور پیوسته و مستمر ادامه یابد.

حوزه ورزش قهرمانی در زندانهای لرستان نیز تقویت شود

وی تصریح کرد: علاوه بر اینکه به ورزشهای همگانی توجه می شود ضرورت دارد که برای ایجاد حس رقابت و هیجان مثبت در زندانیان حوزه ورزش قهرمانی نیز تقویت شود.

این مقام مسئول افزود: تولد دوباره زندانیان و امید به بازگشت سعادتمندانه آنها به جامعه و خانواده تنها از طریق پرورش و هدایت نگاه و تفکر و تصور آنها پیرامون جهان کنونی و شکل صحیح زندگی در آن ممکن می شود.

وی یادآور شد: برای دستیابی به اهداف مدنظر در تمام حوزه ها، ضروری است که زیرساختهای مورد نیاز و کارشناسی شده فراهم آید چرا که در صورت کسب اطمینان از کیفیت و کمیت زیرساختهای مورد نیاز است که می توان به صورت پایه ای و استاندارد به نهادینه شدن زندگی ورزشی در جامعه امیدوار بود.

محمدی افزود: ورزش یکی از راهها و شاید مهمترین روش پیشگیری و کسب سلامت است و همین امر اهمیت ترویج فرهنگ ورزش در زندانها ار دوچندان می کند.

مدیر کل زندانهای لرستان شکل و نحوه اجرای برنامه های ورزشی در زندانها را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: صرف مشارکت در یک برنامه صبحگاهی یا یک یا چند رشته دیگر به هیچ عنوان کافی نیست بلکه مهم این است به زندانی آموزش بدهیم که ورزش برای سلامتی جسمی و روحی و در کل برای زندگیش بسیار مهم است.

وی افزود: پس از این فرهنگ سازی و ارائه طریق است که می توان امیدوار به کسب نتایج قابل توجه بود.

ضرورت توسعه برنامه های فرهنگی در بین زندانیان

رئیس اداره فرهنگی و تربیتی زندانهای لرستان گفت: احیاء تفکر دینی و تقویت روحیه مذهبی و توسعه برنامه های فرهنگی در بین زندانیان در فرآیند بازگشت سعادتمندانه آنها به جامعه بسیار اثرگذار است.

مجتبی روشن پور در این رابطه گفت: اصلاح و تربیت زندانیان از اهداف مهمی است که در زندانها مورد توجه سطوح مختلف سازمان است.

وی اظهار داشت: به ثمر نشستن هر پروسه تنها با اجرای اصول آن در زمان و مکان معین امکانپذیر خواهد بود.

رئیس اداره فرهنگی و تربیتی زندانهای لرستان افزود: فرآیند اصلاحی و تربیتی که در زندانها در حال پیگیری است و رویکردی ویژه و قابل تقدیر است نیز همانند سایر فرآیندها با برنامه ریزی اصولی و علمی در حال حرکت به سمت دستیابی به اهداف سازمانی است.

روشن پور ادامه داد: نباید فراموش کرد که اولویت اصلی سازمان نگهداری و مراقبت از زندانیان است که این اولویت تنها در گرو استقرار نظم و امنیت فراگیر و پایدار در زندانهاست.

وی تصریح کرد: برقراری نظم و ایجاد امنیت و برخورداری از عدالت اجتماعی از ضرورتهای جوامع انسانی است و از آنجا که زندانها بخشی از جامعه هستند، لازمه برقراری نظم و امنیت در آنها در گرو تبعیت و پیروی کامل زندانیان و همچنین کارکنان از برنامه های انضباطی است.

90 درصد زندانیان لرستان در کلاسهای اخلاق شرکت می کنند

وی افزود: اجرای صحیح برنامه های امنیتی در زندانها پیاده شدن دقیق و مطلوب برنامه های فرهنگی را به همراه خواهد داشت.

رئیس اداره فرهنگی و تربیتی زندانهای لرستان قویتر شدن بنیه دینی انسانها را در رسیدن آنها به موفقیت تأثیرگذار دانست و عنوان کرد: تحقیقات معتبر نشان داده که افرادی که از باورهای دینی قویتری برخوردار هستند از سلامت جسمی و روانی بیشتری بهره می برند به همین دلیل است که این تأکید وجود دارد زندانیان به عنوان نیازمندترین افراد به تقویت باورهای دینی می بایست به صورت مداوم در معرض برنامه های مذهبی قرار گیرند.

وی بیان داشت: در همین راستا گسترش برنامه های اعتقادی در زندانهای لرستان در دستور کار قرار گرفته است.

روشن پور گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته در حال حاضر بیش از 90 درصد زندانیان لرستان در کلاسهای اخلاق، آموزش قرآن، عقیدتی و احکام شرکت دارند و این در حالیست که حدود 320 نفر نیز در کلاسهایی تحت عنوان در سایه سار نهج البلاغه مشارکت کرده اند.

وی در ادامه از برگزاری نمازهای جماعت پرشور در زندانهای لرستان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با برنامه ریزیهای صورت گرفته این مشارکت افزایش پیدا کند.