به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از رسانه های این کشور، مالزی یکی از کشورهایی است که بیشترین آمار ابتلا به دیابت را در دنیا داراست.

بر اساس این گزارش ، معاون وزیر بهداشت مالزی علاوه بر اعلام این آمار از در معرض بودن بیش از 2 میلیون مالزیایی دیگر به دیابت خبر داد.

رزنا رشید افزود: مسئله مهم بزرگ سالانی است که با خطر ابتلا به دیابت روبه رو هستند بدون اینکه ازآن خبر داشته باشند.

وی در یک هشدار جمعی که از تمام رسانه های خبری مالزی پخش شد به مردم پیشنهاد کرد که حتما میزان قند خون خود را در مراکز بهداشتی و بیمارستان ها بسنجند.

خانم رشید همچنین اعتراف کردکه مقامات مالزی در امرکنترل دیابت در کشورش شکست خورده اند و این معضل اگر به همین روال پیش رود در آینده نزدیک به بحران ملی تبدیل خواهد شد.

وی اشاره کرد که تا شش سال پیش یک میلیون و 600 هزارمبتلا به دیابت در مالزی ثبت شده بود اما نمودار های امسال نشان می دهد که یک میلیون به این آمار اضافه شده است. به گفته او خطر ابتلا به دیابت افراد بالای 30 سال را بیشتر از دیگران تهدید می کند.

دلیل اصلی وجود این آمار بالا درمالزی وجود بسیار زیاد افراد سیگاری و همچنین رژیم غذایی ناسالم سرشار از شیرینی و غذاهای چرب است.

گفتنی است که 500 میلیون مبتلا به دیابت در سراسر دنیا وجود دارد که هر سال 4 میلیون از آنها به دلیل وجود این بیماری که به قاتل خاموش مشهور است جان خود را از دست می دهند.