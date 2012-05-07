۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۳۸

مخاطبان «حفره‌ها» سراغ کتاب را در سالن «یاس» می‌گیرند

با وجود غیبت نشر چشمه در نمایشگاه کتاب امسال، کتاب «حفره‌ها» اثر گروس عبدالملکیان از پرمخاطب‌ترین آثار ارائه شده در غرفه شعر سالن «یاس» است.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «حفره‌ها» از سروده‌های گروس عبدالملکیان که پیش از این از سوی این ناشر منتشر شده بود، به خاطر حاضر نبودن چشمه در نمایشگاه امسال و عدم دسترسی به این کتاب، مخاطبان آن سراغش را از سالن یاس (کارنامه نشر) می‌گیرند.

حضور «حفره‌ها» در این سالن که آثار منتشر شده در سال 90 را در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌دهد، موجب می‌شود که خواستاران این مجموعه شعر برای پیگیری خرید آن به این سالن مراجعه کنند، در حالی که سالن یاس، محل عرضه کتاب نیست و صرفاً برای مرور منتشرات سال گذشته تأسیس شده است.

این کتاب گروس عبدالملکیان نیز مثل سایر آثار او، مجموعه‌ای از شعرهای سپید است که با نگاه خاص شاعر به پدیده‌های اطرافش سروده شده است.

