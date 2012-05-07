اساسنامه شورای ایثارگران علوم پزشکی مازندران تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف مقدسی عصر دوشنبه در نشست اعضای شورای ایثارگران دانشگاههای علوم پزشکی شهرهای مازندران افزود: نماینده ایثارگران تمام بخش ها و مراکز تحت پوشش انتخاب شده است.

وی تعداد افراد ایثارگر در این مجموعه دانشگاهی را دو هزار 100 نفر اعلام کرد و بیان داشت: از این تعداد 700 نفر جانباز و 300 نفز فرزند شهید هستند که مشغول ارائه خدمات درمانی، بهداشتی و آموزشی هستند.

مقدسی از راه اندازی سامانه امور ایثارگران در آینده نزدیک خبر داد و افزود: مسئولان باید حمایتی های قانوی در بخش های مختلف باید به صورت جدی صورت گیرد.

فرهنگ بابامحمودی، قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: تا زمانی که به ارزش های این دوران پیابند باشیم، دشمنان هرگز نمی توانند خللی به کشور وارد کنند.

وی با تاکید بر لزوم اهتمام و توجه بیشترمسئولان برای پیاده کردن ارزشهای دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: با ترویج و گسترش ارزشهای دوران دفاع مقدس ایران اسلامی را در مقابل توطئه های دشمنان بیمه خواهد شد.

بابامحمودی تاکید کرد: رفتار، عملکرد و کردار مسئولان باید براساس فرهنگ ارزشهای دفاع مقدس باشد و تا شاهد ترویج و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه باشیم.

وی مهمترین وظایف دانشگاه را مقابله با جهل و نادانی اعلام کرد و بر تدوین نشریات در حوزه ایثار و شهادت برای ترویج این فرهنگ در این مجموعه دانشگاهی تاکید کرد.