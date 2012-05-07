۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۰۳

مقدسی اعلام کرد:

اساسنامه شورای ایثارگران علوم پزشکی مازندران تدوین شد

ساری - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از تدوین اساسنامه شورای ایثارگران دانشگاه در سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف مقدسی عصر دوشنبه در نشست اعضای شورای ایثارگران دانشگاههای علوم پزشکی شهرهای مازندران افزود: نماینده ایثارگران تمام بخش ها و مراکز تحت پوشش انتخاب شده است.

وی تعداد افراد ایثارگر در این مجموعه دانشگاهی را دو هزار 100 نفر اعلام کرد و بیان داشت: از این تعداد 700 نفر جانباز و 300 نفز فرزند شهید هستند که مشغول ارائه خدمات درمانی، بهداشتی و آموزشی هستند.

مقدسی از راه اندازی سامانه امور ایثارگران در آینده نزدیک خبر داد و افزود: مسئولان باید حمایتی های قانوی در بخش های مختلف باید به صورت جدی صورت گیرد.

فرهنگ بابامحمودی، قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: تا زمانی که به ارزش های این دوران پیابند باشیم، دشمنان هرگز نمی توانند خللی به کشور وارد کنند.

وی با تاکید بر لزوم اهتمام و توجه بیشترمسئولان برای پیاده کردن ارزشهای دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: با ترویج و گسترش ارزشهای دوران دفاع مقدس ایران اسلامی را در مقابل توطئه های دشمنان بیمه خواهد شد.

بابامحمودی تاکید کرد: رفتار، عملکرد و  کردار مسئولان باید براساس فرهنگ ارزشهای دفاع مقدس باشد و تا شاهد ترویج و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه باشیم.

وی مهمترین وظایف دانشگاه را مقابله با جهل و نادانی اعلام کرد و بر تدوین نشریات در حوزه ایثار و شهادت برای ترویج این فرهنگ در این مجموعه دانشگاهی تاکید کرد.

