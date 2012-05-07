احداث مجتمع بین راهی در خرم آباد/ ایجاد زیرساختهای گردشگری در درب گنبد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی در بازدید از پروژه احداث یک باب مجتمع بین راهی واقع در قبرستان صالحین خرم آباد گفت: در راستای ایجاد زیرساختهای گردشگری به منظور ارائه خدمات به میهمانان و گردشگران اقدام به ساخت و ایجاد مجتمع بین راهی کرده است.

وی با بیان اینکه این پروژه شامل نماز خانه و سرویس بهداشتی است، افزود: برای احداث پروژه یاد شده از محل اعتبارات استانی مبلغ 857 میلیون و 145 هزار ریال تا کنون هزینه شده است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان، افزود: این مجتمع بین راهی به مساحت 212 متر مربع شامل نمازخانه به مساحت 100 متر مربع، سرویس بهداشتی به تعداد 20 چشمه و مساحت تقریبی 90 متر مربع و محوطه سازی مجتمع توسط این اداره کل در حال ساخت است.

ایجاد زیر ساخت گردشگری در شهر درب گنبد

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان از ایجاد زیر ساخت گردشگری در شهر درب گنبد شهرستان کوهدشت برای ارائه خدمات به گردشگران و مهمانان لرستان خبر داد.

عباس گودرزی در این رابطه گفت: این اداره کل در راستای ایجاد زیر ساختهای گردشگری به منظور ارائه خدمات به میهمانان و گردشگران اقدام به ساخت و ایجاد تاسیسات گردشگری کرده است.

وی گفت: عملیات مذکور شامل ایجاد سرویس بهداشتی، آلاچیق، سکوی پیک نیکی، محوطه سازی و حصار کشی و... بوده است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان افزود: در شهر درب گنبد احداث سرویس بهداشتی شامل12 چشمه به مساحت تقریبی 90 متر مربع، سپتینگ به مساحت تقریبی 31 متر مربع، 10 عدد آلاچیق به مساحت 7.5 متر مربع، سکوی پیک نیکی و ایجاد راه دسترسی و محوطه سازی و... توسط این اداره کل در حال ساخت است.

احیای ساختمان مشهور به مسجد ملاوی در پلدختر

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از احیای ساختمان مشهور به مسجد ملاوی در پلدختر خبر داد.

عباس گودرزی با اشاره به ساختمان بین راهی پلدختر- خرم آباد مشهور به مسجد ملاوی واقع در پانزده کیلومتری پلدختر گفت: متاسفانه این ساختمان بدون هیچگونه کاربری رها شده و آسیب های جدی نیز به آن وارد شده است که ما این ساختمان که چند سوئیت و اتاق خواب دارد را‌ در اولویت برنامه ها قرار داده ایم که احیا و به عنوان یک کمپ گردشگری از آن استفاده کنیم.

وی افزود: متاسفانه پایگاه این اداره کل در شهرستان پلدختر فقط یک عنوان بود و حتی از فقدان امکانات اولیه اداری رنج می برد که با تعامل استاندار و فرمانداری قرار شد یک ساختمان تقریبا رها شده و بدون تجهیزات را در اختیار بگیریم و در کوتاهترین مدت آن را تجهیز کنیم.

گودرزی ادامه داد: امیدواریم که تمام برنامه های پیش بینی شده در شهرستان پلدختر تا هفته میراث فرهنگی در اواخر خردادماه به بهره برداری برسند.