غلامرضا قاسم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: تیم استان ظهر امروز در دومین دیدار خود در رقابت‌های لیگ دسته 2 فوتسال جانبازان و معلولین کشور برابر تیم لرستان با نتیجه 2 بر 4 مغلوب شد.

وی افزود: گل‌های خراسان شمالی را در این بازی علی محمد سبحانی و محمدرضا ناصری به ثمر رساندند.

قاسم زاده تصریح کرد: تیم استان صبح سه شنبه 19 اردیبهشت ماه در سومین دیدار خود برابر تیم بوشهر به میدان می‌رود.

وی یادآور شد: رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتسال جانبازان و معلولین کشور با شرکت 16 تیم از استان‌های مختلف کشور از 16 الی 21 اردیبهشت ماه در استان مازندران، به میزبانی رامسر و در محل ورزشگاه شهید چمران این شهر برگزار می‌شود.

سرپرست تیم فوتسال جانبازان و معلولین خراسان شمالی اظهار داشت: مجید رمضانی مقدم، علی محمد سبحانی، نادر علی آبادی، مهرداد احمدزاده، جواد دل افروز، محمدرضا ناصری، موسی الرضا میناب، ابوالفضل کریمی، عباس خواجه و ذبیح محمدزاده اعضای تیم استان را در این مسابقات تشکیل می‌دهند.