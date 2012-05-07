چهار کارته کای قمی به مرحله بعدی اردوی تیم ملی رفتند

حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: تیم ملی کاراته رده سنی بزرگسالان کشورمان آرام آرام به زمان برگزاری رقابت های قهرمانی آسیا در ازبکستان نزدیک می شود و به همین خاطر در هر مرحله اردو، تعدادی از نفرات از تیم ملی کنار می روند و شایسته ها در اردو باقی می مانند.



وی ادامه داد: به واقع ایران در کاراته کشوری غنی و مستعد است و برای کادر فنی تیم ملی کشورمان نیز بسیار سخت است که از بین تمام کاراته کاهای آماده ای که در اردوی تیم ملی حضور دارند، بتواند به راحتی برخی نفرات را حذف کند.



رئیس هیئت کاراته استان قم افزود: به هر حال این جزیی از برنامه کادر فنی تیم ملی کاراته است و برای اینکه برترین‌ها به صورت سلیقه‌ای از تیم ملی کنار نروند، رقابت‌های انتخابی درون اردویی این تیم برگزار شد و نفرات برتر برای مسابقات قهرمانی آسیا در اردو باقی ماندند.



وی اضافه کرد: در واقع پس از برگزاری پیکارهای انتخابی تیم ملی کاراته رده سنی بزرگسالان 17 کاراته کا در اردو باقی ماندند در حالی که این سومین مرحله پیکارهای انتخابی تیم ملی بزرگسالان کاراته بود که نفرات برتر جواز حضور در اردوهای بعدی تیم ملی را بدست آوردند.



عابدی یاد آور شد: بر اساس برنامه ریزی کادر فنی تیم ملی و فدراسیون کاراته کشورمان، در مسابقات انتخابی سوم که در شهر مجلسی اصفهان با حضور مربیان، داوران و سرپرست دبیری فدراسیون کاراته به انجام رسید نفرات ملی پوش موفق شدند با برتری مقابل حریفان خود جواز حضور در اردوی بعدی تیم ملی کاراته کشورمان را بدست بیاورند.



در وزن منهای 55 کیلوگرم: مهدی حاتمیان و وحید حسنی پور

در وزن منهای60 کیلوگرم: امیر مهدی زاده، سعید علیپور

در وزن 67 کیلوگرم: حامد زیگساری، محمد رضا بخشی لو و سعید احمدی

در وزن 75 کیلوگرم: ابراهیم حسن بیگی، محمد داود آبادی و ناصر نجفی

در وزن 84 کیلوگرم: منصور حسین بیگی، علی فداکار، امیر امیری و مهدی سلطانی

در وزن به اضافه 84 کیلوگرم: ذبیح الله پورشیب، سامان حیدری و سجاد گنج زاده



رئیس هیئت کاراته استان قم عنوان داشت: بلافاصله بعد از برگزاری رقابت های انتخابی درون اردویی، دور جدید تمرینات تیم ملی کاراته رده سنی بزرگسالان کشورمان از امروز به میزبانی هیئت کاراته استان اصفهان آغاز شده است و به مدت چهار روز ادامه خواهد یافت.

