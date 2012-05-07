برخورد جدی با افرادی که اراضی مخروبه خود را محصور نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اطلاعیه ماده 110 قانون شهرداری بعد از دو ماه با افرادی که نسبت به محصور کردن اراضی و مخروبه های خود اقدام نکنند برخورد خواهد شد که بنر این اطلاعیه در مناطق مختلف شهر کرج نصب شده است.



در این اطلاعیه آمده است، بدینوسیله به مالکین و متصدیان اراضی و بناهای مخروبه، غیر مناسب با وضع محل و نیمه تمام اخطار می شود ظرف مدت دو ماه نسبت به محصور کردن و پاکسازی محیط و تکمیل بناها و همچنین زیبا سازی آن طبق نقشه مصوب اقدام کنند.



این اطلاعیه می افزاید: در صورت مسامحه و یا امتناع از سوی مالک نماینده شهرداری به منظور زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هر اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه ده درصد از مالک، متولی و یا متصدی مربوطه وصول خواهد کرد.

