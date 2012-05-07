  1. استانها
  2. مازندران
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۰۲

رنجبران خبر داد:

پرداخت 1.6 میلیارد تومان مطالبه معوقه کارکنان علوم پزشکی مازندران

پرداخت 1.6 میلیارد تومان مطالبه معوقه کارکنان علوم پزشکی مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: یک میلیارد و 600 میلیون تومان مطالبه معوقه کارکنان در سال گذشته پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رنجبران عصر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار داشت: در سال گذشته بیش از یک میلیارد و 600 میلیون تومان به عنوان مطالبات معوقه به این افراد پرداخت شده است.

وی به ترویج و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت اشاره کرد و گفت: ترویج و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت از تکالیف مسئولان بوده و باید در سرلوحه کارهای ما قرار گیرد.

رنجبران بر لزوم ساماندهی فعالیت های فرهنگی در حوزه ایثار و شهادت تاکید کرد و افزود: این مجموعه دانشگاهی رتبه اول جذب نیروهای ایثارگر را بدست آورد.

وی بیان داشت: هم اکنون با همت مسئولان استان و تلاش پیمانکاران هشت بیمارستان در این استان در حال ساخت بوده که کوچکترین آنها بیمارستان 160 تختخوابی است.

رنجبران افزود: این مراکز درمانی در شهرهای ساری، آمل، چالوس و قائم شهر در حال ساخت بوده که تعدادی از آنها به زودی به بهره برداری می رسند.

وی اظهار داشت: با راه اندازی این مجموعه های درمانی ظرفیت تخت های بیمارستانی استان افزایش خواهد یافت و امکان ارائه خدمات درمانی و بهداشتی بهتر به مردم فراهم می شود.

رنجبران بیان داشت: با راه انداری این مجموعه های درمانی در استان به تعداد بخش هایی همچون قلب و مراقبت های ویژه اضافه شده است.

کد مطلب 1596446

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها