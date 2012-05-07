پرداخت 1.6 میلیارد تومان مطالبه معوقه کارکنان علوم پزشکی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رنجبران عصر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار داشت: در سال گذشته بیش از یک میلیارد و 600 میلیون تومان به عنوان مطالبات معوقه به این افراد پرداخت شده است.

وی به ترویج و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت اشاره کرد و گفت: ترویج و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت از تکالیف مسئولان بوده و باید در سرلوحه کارهای ما قرار گیرد.

رنجبران بر لزوم ساماندهی فعالیت های فرهنگی در حوزه ایثار و شهادت تاکید کرد و افزود: این مجموعه دانشگاهی رتبه اول جذب نیروهای ایثارگر را بدست آورد.

وی بیان داشت: هم اکنون با همت مسئولان استان و تلاش پیمانکاران هشت بیمارستان در این استان در حال ساخت بوده که کوچکترین آنها بیمارستان 160 تختخوابی است.

رنجبران افزود: این مراکز درمانی در شهرهای ساری، آمل، چالوس و قائم شهر در حال ساخت بوده که تعدادی از آنها به زودی به بهره برداری می رسند.

وی اظهار داشت: با راه اندازی این مجموعه های درمانی ظرفیت تخت های بیمارستانی استان افزایش خواهد یافت و امکان ارائه خدمات درمانی و بهداشتی بهتر به مردم فراهم می شود.

رنجبران بیان داشت: با راه انداری این مجموعه های درمانی در استان به تعداد بخش هایی همچون قلب و مراقبت های ویژه اضافه شده است.