  1. استانها
  2. یزد
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۵۶

امروز/

مانور زلزله و ایمنی مهد های کودک در یزد برگزار شد

مانور زلزله و ایمنی مهد های کودک در یزد برگزار شد

یزد - خبرگزاری مهر: مانور زلزله و ایمنی مهدهای کودک های یزد امروز در پارک شادی یزد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مانور که با شعار آرامش، آمادگی، پناهگیری و خود امدادی در برابر حوادث برگزار شد، آژیر زلزله به صدا درآمد و کودکان با شیوه های صحیح پناهگیری آشنا شدند و ماموران آتش نشانی بچه ها را با خطرات بازی با آتش آشنا کردند.

آشنایی کودکان با مفهوم زلزله و پناه گیری صحیح هنگام وقوع آن و گسترش فرهنگ ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی، افزایش سطح آگاهی مدیران، مربیان و والدینِ کودکان مهدهای کودک در مورد زلزله و بلایای طبیعی و ایجاد واکنش صحیح، هنگام وقوع آن از اهداف اجرای این مانور بود.

این مانور با همکاری و تعامل استانداری، سازمان بهزیستی، سازمان مدیریت بحران، جمعیت هلال احمر، شهرداری، سازمان پارک ها و فضای سبز، صدا و سیما، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، پلیس راهنمایی و رانندگی، سازمان اتش نشانی، اورژانس 115،اداره کل آموزش و پرورش و پژوهشگاه بین المللی زلزله و مهندسی زلزله، نیروی انتظامی و اتحادیه کانون همیاری و توسعه مهدها برگزار شد.

کد مطلب 1596447

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها