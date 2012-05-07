مانور زلزله و ایمنی مهد های کودک در یزد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مانور که با شعار آرامش، آمادگی، پناهگیری و خود امدادی در برابر حوادث برگزار شد، آژیر زلزله به صدا درآمد و کودکان با شیوه های صحیح پناهگیری آشنا شدند و ماموران آتش نشانی بچه ها را با خطرات بازی با آتش آشنا کردند.

آشنایی کودکان با مفهوم زلزله و پناه گیری صحیح هنگام وقوع آن و گسترش فرهنگ ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی، افزایش سطح آگاهی مدیران، مربیان و والدینِ کودکان مهدهای کودک در مورد زلزله و بلایای طبیعی و ایجاد واکنش صحیح، هنگام وقوع آن از اهداف اجرای این مانور بود.

این مانور با همکاری و تعامل استانداری، سازمان بهزیستی، سازمان مدیریت بحران، جمعیت هلال احمر، شهرداری، سازمان پارک ها و فضای سبز، صدا و سیما، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، پلیس راهنمایی و رانندگی، سازمان اتش نشانی، اورژانس 115،اداره کل آموزش و پرورش و پژوهشگاه بین المللی زلزله و مهندسی زلزله، نیروی انتظامی و اتحادیه کانون همیاری و توسعه مهدها برگزار شد.