به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فولادگر با تاکید بر اینکه موضوع حمایت از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی یک بحث مهم است، افزود: در این بخش همه دستگاه ها و سازمانها و مردم باید همکاری داشته باشند.

وی اضافه کرد: در مجلس تاکید ویژه ای جهت استفاده کالاهای داخلی و حذف تبلیغات اجناس خارجی شده لذا تمامی دستگاه‌ها «دستگاه هایی مانند صداو سیما، مطبوعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می توانند در بخش فرهنگ سازی و گسترش فرهنگ حمایت از تولید مؤثر باشند» و به خصوص شهرداری ها موظف به رعایت قانون و اجرای دقیق آن هستند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: تبلیغات اجناس خارجی زمینه‌ساز اتفاق ناگواری در سطح کشور است که از آن جمله می‌توان به میل مردم به استفاده از اجناس خارجی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات تولیدکنندگان در کشور عدم حمایت از سوی دستگاه‌ها و سازمانها در بخش‌های مختلف است که یکی از این بخش‌ها عدم تبلیغات اجناس داخلی است که در این زمینه باید مسئولان شهری توجه ویژه‌ای را در خصوص تبلیغات در سطح شهر داشته باشند.

فولادگر اضافه کرد: دستگاه هایی مانند صداو سیما، مطبوعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می توانند در بخش فرهنگ سازی و گسترش فرهنگ حمایت از تولید مؤثر باشند.

وی بیان داشت: چنانچه بخواهیم امسال شعار اعلام شده از سوم مقام معظم رهبری را تحقق بخشیم باید بستر آن نیز فراهم شود. در این بخش باید از تولیدات ایرانی در بخش های مختلف حمایت شود.

تولید خوراک دام از ضایعات میدان میوه و تره بار

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد شهرداری اصفهان با اعلام این پیشنهاد گفت:در سراسر دنیا از این ماده غذایی بعد از پردازش به عنوان خوراک دام استفاده می شود لذا لازم است برای ۷ تن پسماند ضایعات میدان مرکزی یک خط تولید خوراک دام در شهر اصفهان راه اندازی شود.

تیمور باجول ادامه داد: استفاده از فناوری این طرح با کارکرد زیست محیطی همراه خواهد بود و با آغاز به کار کارخانه آن از میزان شیرابه تولید شده از پسماند کاسته می شود.

وی ادامه داد: تحقیقاتی در خصوص پتانسیل استفاده از ضایعات سبزیجات تولید شده در میادین میوه و تره بار شهر به عنوان بستر تولید ورمی کمپوست انجام شده که امید است بزودی این طرح از سوی سازمان بازیافت شهرداری اجرایی شود.

به گزارش مهر، ورمی کمپوست نوعی کود سبز است که از مواد زاید آلی به کمک ارگانیسم‌های مفید تهیه می‌شود و این کودها دانه بندی شده بوده و این موضوع بزرگترین برتری برای تقویت بیولوژیک خاک محسوب می‌شود.

دارای عناصر مغذی لازم و کافی برای تولید محصول مناسب و سالم است.ورمی کمپوست دارای نسبت کربن به نیتروژن مناسب‌تری نسبت به سایر کودهای سبز است در نتیجه شرایط جذب عناصر مغذی توسط گیاه سهل تر و فراهم تر است و همچنین این ترکیب دارای pH خنثی است و استفاده زیاد آن تاثیر منفی بر کیفیت خاک و گیاه ندارد، این ترکیب فاقد بو بوده و ناخالصی آن نسبت به سایر کودهای سبز خیلی کمتر است.