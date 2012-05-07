به گزارش خبرگزاری مهر، کاراته کاهای قمی در مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته با حریفان مطرح خود از استان های مختلف به رقابت می پردازند.



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کاراته کشورمان، این آخرین مرحله انتخابی است که قرار شده در سالن ورزشی شهید کبکانیان تهران برگزار شود و تکلیف نفرات فیکس شده برای مسابقات قهرمانی آسیا و غرب آسیا را مشخص می کند.



بر این اساس در رقابت های انتخابی بزرگسالان، یکی از افراد برتر راهی مسابقات کاراته قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان می شود و نفر بعدی راهی پیکارهای غرب آسیا که قرار است به میزبانی کشور عربستان برگزار شود، خواهد شد.



همچنین این پیکارها توسط پنج داور قضاوت می شود ضمن اینکه دو کارشناس هم مسابقات را از نزدیک ارزیابی خواهند کرد و پس از انتخابی بلافاصله اردوها آغاز می شود و بر اساس برنامه بدنسازی، تمرینات از سر گرفته می شود.



بر اساس برنامه و برای آمادگی بیشتر کاتاروها پیش از حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا، تیم ملی بزرگسالان روزهای سوم و چهارم تیر ماه در پیکارهای کاراته آزاد کشور اندونزی و تیم ملی جوانان و نوجوانان اوایل خرداد ماه در مسابقات جایزه بزرگ ترکیه شرکت می کنند.



این در حالی است که نتایج مسابقات آسیایی و غرب آسیا در انتخاب نفرات اعزامی به مسابقات جهانی تاثیر گذار است اما بعد از پیکارهای آسیایی در خصوص این که کدام نفرات در مسابقات جهانی حضور داشته باشند تصمیم گیری خواهد شد.



ربانی به رقابت های قهرمانی جایزه بزرگ آسیا اعزام نشد



محمدمحسن ربانی قهرمان ارزنده قمی رشته پرش با نیزه کشورمان در سال های اخیر به دلیل سفر به اردوی آماده سازی بلاروس از همراهی تیم ملی در مسابقات جایزه بزرگ آسیا باز ماند.



به منظور شرکت درمسابقات جایزه بزرگ آسیا؛ تیم ملی دو و میدانی کشورمان، شب گذشته تهران را به مقصد تایلند ترک کرد در حالیکه در ترکیب تیم ملی دوومیدانی 9 ورزشکار در رشته ها و مواد مختلف دو و میدانی حضور داشتند اما محمدمحسن ربانی در پرش با نیزه اعزام نشد و به غیر از ربانی نیز فدراسیون دو و میدانی تصمیم گرفت هیچ ورزشکاری در این رشته راهی تایلند نشود.



براساس اعلام کنفدراسیون دوومیدانی آسیا، فردا مسابقات در بانکوک آغاز می شود و چهارشنبه هفته جاری دوومیدانی کاران در کانچبری با یکدیگر رقابت می کنند و یکشنبه هفته آینده با برگزاری مسابقات در ناکومراتسیما مسابقات این دوره به پایان می رسد.



جدال ارم‌کیش قم با فرش آراء مشهد در فوتسال امید‌های کشور



ارم‌کیش قم در تلاش برای حفظ صدرنشینی در فوتسال امید باشگاه‌های کشور در دیداری حساس به مصاف تیم فوتسال امید فرش آراء مشهد خواهد رفت.



تیم فوتسال امید ارم کیش قم بعد از اینکه دو دیدار متوالی برابر رقبای خود تن به تساوی داد و تا قبل از مصاف با صنایع گیتی پسند اصفهان دو امتیازی بود، در روز سوم مسابقات لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه‌های کشور، با تلاش و قدرت بیشتری به دنبال کسب نخستین پیروزی خود با صنایع گیتی پسند اصفهان مسابقه داد به برتری دو بر صفر دست یافت.



اکنون ارم کیش قم که در صدر ایستاده است و یکی از جدی‌ترین رقبای خود در مسیر صعود از گروه سوم مرحله مقدماتی رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال امیدهای کشور را شکست داده است باید در دیدار چهارم به مصاف تیم مدعی فرش آراء مشهد برود.



این در حالی است که در جدول رده بندی گروه سوم مرحله مقدماتی رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه‌های کشور، هم اکنون تیم فوتسال امید ارم کیش قم با کسب یک پیروزی، دو تساوی و پنج امتیاز صدرنشین شد و تیم فوتسال فرش آراء مشهد با کسب چهار امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد.