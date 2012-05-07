به گزارش خبرنگار مهر، با مصوبه امروز کمیسیون تلفیق و در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، درآمد هر ایرانی از محل یارانه نقدی امسال حدود 114 هزار تومان افزایش می‌یابد.

غفار اسماعیلی در گفتگو با مهر در خصوص جزئیات جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق اظهار داشت: با تصویب این کمیسیون، اعتبار 54 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها با 12 هزار میلیارد تومان افزایش به 66 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از خرید 270 هزار تن گندم از کشاورزان از ابتدای فصل برداشت این محصول در کشور خبرداد و گفت: وجه خرید گندم 48 ساعته به کشاورزان پرداخت می‌شود.

همزمان با سفارش ساخت خارجی برخی از کالاها به سازندگان اماراتی در سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" در تعدادی از فازهای پارس جنوبی، شرکت ملی نفت ایران از برخورد قانونی و ممنوع المعامله شدن پیمانکاران متخلف خبر داده است.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز دوشنبه در بازار 660 هزار تومان، طرح جدید 647 هزار تومان، نیم سکه 326 هزار تومان، ربع سکه 179 هزار تومان و گرمی 104 هزار تومان اعلام شد. این نرخ ها دیروز به ترتیب 660 هزار تومان، 645 هزار تومان، 327 هزار تومان، 179 هزار تومان و 104 هزار تومان بودند.

معاون وزیر نیرو با اشاره به افزایش نیم میلیارد لیتری ذخایر سوخت مایع نیروگاه ها در سال جاری از برنامه دولت برای شکستن انحصارها در بخش توزیع برق خبر داد و اعلام کرد: تا پایان دولت دهم 23 نیروگاه جدید راه‌اندازی خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ایران به مجامع بین المللی در مورد تحریم بانک مرکزی شکایت کرده است، گفت: نرخ رشد نقدینگی امسال به 19.4 درصد رسیده است.

مدیر کل دفتر ایمنی و بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری از مراحل پایانی تهیه طرح جامع ایمنی هوانوردی کشور خبر داد و گفت: این سند در ماه‌های آینده به شرکت ها و موسسات حمل و نقل هوایی ابلاغ می‌شود.

با حضور معاون اول رئیس جمهور و 5 نفر از اعضای کابینه دولت، کارگروه نفت نمایندگان رئیس‌جمهور چهارشنبه هفته جاری به منظور بررسی آخرین وضعیت پیشرفت ساخت فازهای پارس جنوبی در عسلویه برگزار می‌شود.

چالش جدید شورای شهر تهران و شورای عالی شهرسازی و معماری بر سر افزایش تراکم در زمین‌های دولتی در حالی مطرح شده است که رئیس شورای عالی شهرسازی معتقد است چه ایرادی دارد در زمین هایی با وسعت کم افزایش تراکم داشته باشیم!

طرح مجلس هشتم در مورد پرداخت حقوق 200تا250هزار تومانی به کارجویان پس از تصویب در سال 90 و رفت و آمد در شورای نگهبان، به دلیل عدم همراهی دولت فعلا متوقف شده است.

معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: طرح شبنم (نصب بارکد دو بعدی برای مبارزه با قاچاق کالا) از 20 اردیبهشت وارد فاز عملیاتی می‌شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به 900 هزار نفر در 3 ماهه ابتدای سال‌ جاری خبر داد و گفت: تاکنون قردارداهایی با بخش صنعت، خودروسازی و ساختمان برای ارائه آموزش منعقد شده است.

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور از صدور دادخواست جدید دیوان عدالت اداری درباره پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی و ابلاغ آن به دولت برای رفع ابهامات قانونی خبر داد.