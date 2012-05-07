  1. استانها
  2. مازندران
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۲۸

یک بسکتبالیست آملی درپی ایست قلبی جان سپرد

یک بسکتبالیست آملی درپی ایست قلبی جان سپرد

آمل - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت بسکتبال مازندران خبر مرگ ناگهانی بسکتبالیست نوجوان آملی در حین تمرین گروهی در این شهرستان را تائید کرد.

علی محمد رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محمد حسین حق شناس که حدود 15سال سن داشت، عضو تیم بسکتبال شهرستان آمل بود که در محل تمرین گروهی تیم بسکتبال آمل دقایقی پس از گرم کردن و تمرین اولیه به زمین افتاد و دچارایست قلبی شد.

وی افزود: محمد ملکشاه مربی تیم و تعدادی ازبازیکنان تا پیش از ورود اورژانس 115 اقدام های اولیه برای بازگشت و وجود علائم حیاتی انجام دادند که تاحدودی نتیجه بخش بود.

دبیرهیئت بسکتبال مازندران ادامه داد: بلافاصله پس ازاعزام این ورزشکار به بیمارستان 17شهریور آمل، تلاش پزشکان برای نجات او بی نتیجه ماند و او به خواب ابدی رفت.

وی ادامه داد: این بازیکن در سالهای گذشته از رده نونهالان به رده نوجوانان صعود کرده بود و با پیشرفتهای قابل توجه خود سه بار ازسوی کادر فنی تیم های ملی نونهالان ونوجوانان به تیم ملی دعوت شده بود.

مرگ یک بسکتبالیست، شهرستان آمل و جامعه ورزشی این شهرستان را داغدار کرد.

کد مطلب 1596455

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها