یک بسکتبالیست آملی درپی ایست قلبی جان سپرد

علی محمد رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محمد حسین حق شناس که حدود 15سال سن داشت، عضو تیم بسکتبال شهرستان آمل بود که در محل تمرین گروهی تیم بسکتبال آمل دقایقی پس از گرم کردن و تمرین اولیه به زمین افتاد و دچارایست قلبی شد.



وی افزود: محمد ملکشاه مربی تیم و تعدادی ازبازیکنان تا پیش از ورود اورژانس 115 اقدام های اولیه برای بازگشت و وجود علائم حیاتی انجام دادند که تاحدودی نتیجه بخش بود.



دبیرهیئت بسکتبال مازندران ادامه داد: بلافاصله پس ازاعزام این ورزشکار به بیمارستان 17شهریور آمل، تلاش پزشکان برای نجات او بی نتیجه ماند و او به خواب ابدی رفت.



وی ادامه داد: این بازیکن در سالهای گذشته از رده نونهالان به رده نوجوانان صعود کرده بود و با پیشرفتهای قابل توجه خود سه بار ازسوی کادر فنی تیم های ملی نونهالان ونوجوانان به تیم ملی دعوت شده بود.



مرگ یک بسکتبالیست، شهرستان آمل و جامعه ورزشی این شهرستان را داغدار کرد.