اروپا و آمریکا منافقین را بپذیرند / حضور موقت تروریستها در لیبرتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه البیان، "هوشیار زیباری" در دیدار با "شوایتزر" رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در عراق تاکید کرد: عراق به همه تعهدات بین المللی خود در قبال انتقال اعضای سازمان مجاهدین(گروهک منافقین) به اردوگاه لیبرتی در بغداد عمل کرده است.

وی از آمریکا و همه کشورهای اروپایی و دیگر کشورها خواست اعضای گروهک تروریستی منافقین را در خاک خود اسکان دهند، زیرا انتقال آنها به اردوگاه لیبرتی موقتی است.

خاطر نشان می شود انتقال اعضای گروهک تروریستی منافقین از اردوگاه اشرف در پی افزایش خشم وانزجار مردم دیاله و تاکید ها بر اخراج این تروریستها صورت گرفته است، دولت عراق انتقال این افراد به لیبرتی را اولین گام برای اخراج نهایی آنها از کشور قلمداد و بر عزم خود برای انجام این کار تاکید کرده است.



گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران در همکاری با رژیم دیکتاتوری بعث سابق و القاعده جنایتهای فراوانی نیز علیه ملت عراق مرتکب شد.



شخصیتهای سیاسی و تحلیلگران عراقی ضمن تاکید مجدد بر غیر قانونی بودن حضور گروهک منافقین در خاک عراق، خروج آنها از اردوگاه اشرف را آغاز فروپاشی این گروهک دانسته اند.