اصول توسعه باید از کودکی آموزش داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد پشتیبانی اردو‌های هجرت سه که در سالن اجتماعات استانداری اصفهان تشکیل شده بود، اظهار داشت: تفاوت اساسی کشور و نظام ما با دیگر کشورها و پیش از انقلاب در امر خدمت رسانی، توجه به انگیزه‌‌های انقلابی است که در کنار این مقوله باید آموزش اصول توسعه نیز مد نظر قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه اردوهای هجرت بر اساس آرمان‌های انقلابی شکل گرفته، تصریح کرد: به طور حتم ارزش فرهنگی جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای هجرت سه بسیار بیشتر از ارزش عمرانی آن است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه پیش از انقلاب اسلامی ایران نیز واژه‌ای به عنوان اردو‌های پیش‌آهنگی وجود داشته است، تصریح کرد: اردو‌های هجرت بر اساس بینش‌های آرمانی و انقلابی شکل گرفته است.

وی اظهار داشت: واژه‌‌ای مانند محرومیت‌زدایی از تقدس ویژه‌ای برخوردار و از شعار‌های انقلاب اسلامی است که امروزه به صورت مواد قانونی تبلور یافته است.

ذاکر اصفهانی گفت: در راستای خدمت رسانی و همگام شدن با این مقوله با ارزش، استانداری اصفهان با ایجاد اتاق فکر و گرایش پیدا نکردن به کار‌های اجرایی در جایگاه و شأن واقعی خود قرار گرفته است.

وی در ادامه صحبت‌های خود اشاره‌ای به طرح انقلاب کشاورزی کرد و بیان داشت: از طرف رئیس جمهور طرح جهاد کشاورزی در اختیار استانداری‌ها قرار گرفته است.

استاندار اصفهان تاکید کرد: با وجود تمام مشکلات موجود در بخش کشاورزی از جمله خشکسالی، بسیج سازندگی در طرح‌‌های کشاورزی به وجود می‌آید.