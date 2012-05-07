سید مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحله نخست رهاسازی زنبورتریکوگراما در سطح 170 هکتار با توزیع 17 هزارعدد تریکوکارت استاندارد در شالیزاری های این شهرستان آغاز شد.
وی افزود: هم اکنون شالیزارهای حوزه زیرپوشش مرکز جهاد کشاورزی رئیس آباد بخش دابودشت آمل آغاز شد.
مدیرجهاد کشاورزی آمل ادامه داد: در مرحله زنبورتریکوگراما در مراکز خدمات کشاورزی سورک، رودبار، مرانده، دشت سر و بالا خیابان لیتکوه برای استفاده کشاورزان این مناطق توزیع خواهد شد.
امینی ادامه داد: پیش بینی می شود امسال درمجموع حدود تعداد دو میلیون و 100 هزار عدد تریکوکارت استاندارد برای مبارزه غیرشیمایی با آفت کرم ساقه خوار برنج در سطح هفت هزارهکتار شالیزاری اجرا شود.
وی اضافه کرد: مبارزه بیولوژیک یا غیرشیمایی شالیزارای برنج و باغات شهرستان آمل با استفاده از حشرات مفید در راستای کاهش سموم شیمیایی و تولید محصولات سالم و ارگانیک از اولویت های کاری جهاد کشاورزی است.
مدیرجهاد کشاورزی آمل یادآورشد: این زنبور قادربوده تخم پروانه کرم ساقه خوار برنج را پارازیت و از بین ببرد.
امینی ادامه داد: شهرستان آمل دارای سه آزمایشگاه تولید حشره مفید (زنبور تریکوگراما) است و از سوی بخش خصوصی اداره و زیر نظارت اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فعالیت می کند.
شهرستان آمل با حدود 38هزارهکتار شالیزار ازمناطق مهم کشور در تولید برنج است.
امینی اعلام کرد:
هزار کارت زنبور برای مبارزه غیرشیمایی در شالیزارهای آمل رهاسازی شد
آمل - خبرگزاری مهر: مدیرجهاد کشاورزی آمل، از آغاز توزیع 17 هزار عدد تریکوکارت کار زنبور تریکوگراما برای مبارزه غیرشیمایی با آفت کرم ساقه خوار برنج در آمل خبر داد.
سید مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحله نخست رهاسازی زنبورتریکوگراما در سطح 170 هکتار با توزیع 17 هزارعدد تریکوکارت استاندارد در شالیزاری های این شهرستان آغاز شد.
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