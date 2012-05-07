هزار کارت زنبور برای مبارزه غیرشیمایی در شالیزارهای آمل رهاسازی شد

سید مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحله نخست رهاسازی زنبورتریکوگراما در سطح 170 هکتار با توزیع 17 هزارعدد تریکوکارت استاندارد در شالیزاری های این شهرستان آغاز شد.



وی افزود: هم اکنون شالیزارهای حوزه زیرپوشش مرکز جهاد کشاورزی رئیس آباد بخش دابودشت آمل آغاز شد.



مدیرجهاد کشاورزی آمل ادامه داد: در مرحله زنبورتریکوگراما در مراکز خدمات کشاورزی سورک، رودبار، مرانده، دشت سر و بالا خیابان لیتکوه برای استفاده کشاورزان این مناطق توزیع خواهد شد.



امینی ادامه داد: پیش بینی می شود امسال درمجموع حدود تعداد دو میلیون و 100 هزار عدد تریکوکارت استاندارد برای مبارزه غیرشیمایی با آفت کرم ساقه خوار برنج در سطح هفت هزارهکتار شالیزاری اجرا شود.



وی اضافه کرد: مبارزه بیولوژیک یا غیرشیمایی شالیزارای برنج و باغات شهرستان آمل با استفاده از حشرات مفید در راستای کاهش سموم شیمیایی و تولید محصولات سالم و ارگانیک از اولویت های کاری جهاد کشاورزی است.



مدیرجهاد کشاورزی آمل یادآورشد: این زنبور قادربوده تخم پروانه کرم ساقه خوار برنج را پارازیت و از بین ببرد.



امینی ادامه داد: شهرستان آمل دارای سه آزمایشگاه تولید حشره مفید (زنبور تریکوگراما) است و از سوی بخش خصوصی اداره و زیر نظارت اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فعالیت می کند.



شهرستان آمل با حدود 38هزارهکتار شالیزار ازمناطق مهم کشور در تولید برنج است.