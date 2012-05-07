"نوروز نمای آفتابی ترازوج هشجین" خلخال رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از نوروز نمای آفتابی بعد از ظهر دوشنبه همزمان با اولین همایش دست سازه های ریاضی استان و سومین نشست تخصصی دبیران ریاضی جنوب استان برگزار شد.

این نوروزنما را سیدشمس الدین علی خلخالی از شاگردان شیخ بهایی 400 سال پیش ساخته و 12 و 18 روز مانده به نوروز و همچنین زمان عید نوروز را مشخص می کند.

این دانشمند در سه نقطه کوه دو هزار و 500 متری و در مقابل مسجد روستا پشته های سنگی ساخته که هرگاه در نگاه از پنجره مسجد آفتاب از بالای پشته هایی که در ارتفاع کمتر قرار دارند، طلوع کند 18 روز و هرگاه از پشته های دومی با ارتفاع متوسط، طلوع کند 12 روز به عید مانده و اگر از پشته های سنگ بالای قله طلوع کند یعنی روز عید است.



در این همایش دکتر باقری اخترشناس دانشگاه تهران و ریحانی مولف کتابهای درسی ریاضی فرمول ریاضی این نوروز نما را برای علاقمندان تشریح کردند.



در سال گذشته نیز همایش علمی رمزگشایی از نوروز نمای روستای ترازوج هشجین با حضور اساتید نجوم کشور از جمله باقری اختر شناس و تاریخ نگار دانشگاه تهران و محمودیان چهره ماندگار ریاضی ایران در مسجد این روستا برگزار شد.



در این همایش بیش از 80 نفر از دانشجویان دوره دکترای دانشگاه صنعتی شریف حضور داشتند.



برگزاری همایش تجلیل از مدال آوران مسابقات ملی مهارت



همچنین در همایشی که امروز در اردبیل برگزار شد از مربیان و مدال آوران مسابقات ملی مهارت استان تجلیل شد.



مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اردبیل در این همایش آموزش مهارتهای علمی و فرهنگی در سطح استاندارد کشوری، ایده یابی و تبدیل ایده ها به کارهای عملی را از اولویتهای مهم این سازمان طی سال جاری برشمرد.



صفری با بیان اینکه باید با شناخت نیازهای بازار کار استان برنامه ریزی و امکانات تقسیم شود، یادآور شد: این مهم از هدر رفت هزینه های آموزشی و آموزش مشاغل اشباع شده در استان جلوگیری خواهد کرد.



وی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تحقق این شعار را در گرو حرکت جامعه به سمت تولید و استفاده از کالاهای داخلی دانست و عنوان کرد: نیروی کار متخصص و مجرب اصلی ترین بازوی تحقق جبهه جهاد اقتصادی است.