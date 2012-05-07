آموزش راه امام و شهدا از اهداف طرح راهیان نور است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسینعلی یوسفعلی زاده ظهر دوشنبه در آیین اختتامیه راهیان نور خراسان شمالی طرح راهیان نور را تجلی اشتیاق جوانان به دفاع از مملکت و روحیه شهادت طلبی آنان دانست و افزود: طرح راهیان نور با اعزام جوانان و نوجوانان کشور به مناطق عملیاتی سعی در آموزش راه امام و شهدا دارد.

وی اظهارداشت: دشمنان با فرهنگ ایثار و رزمندگی جوانان این مملکت مخالفند و تحمل قبول ایثارگری و شهادت طلبی جوانان این مرز و بوم را ندارند.

سردار یوسفعلی زاده در ادامه بسیج را نیروی فعال و همیشه در صحنه دانست و اظهار داشت: بنا به فرموده امام(ره) بسیج باید در وسط میدان باشد تا ارزش‌های انقلاب زنده بماند.

وی تصریح کرد: حضور و خدمت خالصانه در بسیج نوعی عبادت محسوب شده و در زمره ذخیره آخرت قرار دارد.

معاون هماهنگ کننده سپاه جوادالائمه (ع) استان نیز در ادامه گفت: در سال گذشته 16 هزار و 49 نفر از خراسان شمالی به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور اعزام شدند.

سرهنگ علی اکبر افراسیابی اظهار داشت: در ایام نوروز سال 91 نیز 606 نفر به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

وی با بیان اینکه اعزام راهیان نور از این استان نسبت به سال 88 و 89 به ترتیب 400 و 150 درصد افزایش یافته، افزود: سپاه استان در مناطق سابق عملیاتی از سال 90 دارای یک اردوگاه مستقل شده و نسبت به استان‌های دیگر آمادگی بهتری برای پذیرایی از زائران دارد.