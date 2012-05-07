شرکت سه میلیون فرهنگی و دانش آموز در طرح ملی حفظ قرآن کریم

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه قربان بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از معلمان و مدیران نمونه کشوری و استانی در اردوگاه بادله ساری اظهار داشت: مقام معلمی شغل انبیا الهی بوده و درعرصه تعلیم تربیت معلمان باید تلاش بیشتر و گام هایی برای پیشرفت دانش آموزان بردارند.



وی افزود: اگر معلمی با باورفرهنگی و آموزه های دینی به تعلیم وتربیت بپردازد دانش آموز تا ابد یاد وخاطره او در ذهن دانش آموزی تداعی خواهد شد.



معاون آموزش ابتدایی وزرات آموزش وپرورش با بیان اینکه دغدغه مقام معظم رهبری بر ضرورت تحول بنیادی در آموزش وپرورش گفت:باهمکاری همه مردم وجامعه اسلامی ومعلمان ودستگاهایی اجرایی باید سند تحول بنیادی در اموزش وپرورش صورت بگیرد.



قربان، توسعه سند بنیادی را درآموزش وپرورش را یک امر ضروری و دست آورد بزرگ نظام اشاره و تاکید کرد: آموزش و پرورش باید در برنامه ریزی عملیاتی برای تحول سند بنیادی داشته باشند.



وی بیان داشت: سند تحول بنیادین خوب است وباید همه بند بند شرط های این سند حتی با تغییر مدیریت ها بدون هیچ تغییری اجرایی شود.



این مقام مسئول ادامه داد: با آموزش وپرورش ما وارداتی نمی توان دانش اموزان زیبنده جمهوری اسلامی تربیت کرد .



قربان با اعلام اینکه موزش و پرورش مولد سرمایه اجتماعی درکشور است افزود: مهمترین نهاد تربیتی آموزش وپرورش است که ماموریت تعلیم وتربیت انسان های که درتراز جمهوری اسلامی است به عهده دارد.



وی با بیان اینکه سند تحول بنیادی جایگاه رفیعی را برای معلم و موثرترین شیوه تعلیم وتربیت را درآموزش وپرورش پیگیر است افزود:این سند تجلی بخش فرهنگ اسلامی وایرانی در مناسبات بین الملل است.



معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش گفت: همه ارکان مدرسه ومعلمان باید در فرایند اجرای سند تحول بنیادی مشارکت داشته باشند و ارتباط مدرسه با مساجد وکتابخانه های عمومی ومحلی می تواند کمک بزرگی به این طرح ملی داشته باشد



قربان افزود: تصویب نهضت سواد اموزی،تغییر امتحانات،ساماندهی زمان اموزش ابتدایی،ارتقای جایگاه آموزش وپرورش درنقشه جامعه علمی کشور،هوشمند سازی مدارس وطرح تحول سند بنیادین ازطرح های این وزارت بوده است



وی بیان داشت: معلم درنقشه جامع علمی کشورهم ردیف متخصصان وفن آوران دیده شده است .



این مسئول گفت: در طرح ملی حفظ قرآن تعداد دومیلیون نفر حافظ پیش بینی کرده بودیم اما نزدیک به سه ونیم میلیون نفر در این طرح شرکت کردند







