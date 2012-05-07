۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۲۱

سحرخیز:

آموزش و پرورش به عنوان یک نظام ایستا شناخته نمی‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش به عنوان یک نظام ایستا و بدون تحرک شناخته نمی‌شود بلکه تحول به عنوان یکی از شاخصه‌های اصلی نظام آموزشی کشور به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سحر‌خیز بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از معلمان نمونه با اشاره به اینکه ساختار آموزش و پرورش به صورت کلی متحول شده است، اظهار داشت: البته ضرورت ایجاد تحول در ساختار نظام آموزشی کشور به سال‌های گذشته اختصاص دارد و امروز این تحولات جنبه قانونی یافته است.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون سند تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش تدوین شده، ادامه داد: امروز سند تحول بنیادین به عنوان نقشه و چراغ راه متولیان تعلیم و تربیت است و هیچ شخصی نباید بر خلاف ین سند و اهداف آن حرکت کند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: آموزش و پرورش به عنوان یک نظام ایستا و بدون تحرک شناخته نمی‌شود بلکه تحول به عنوان یکی از شاخصه‌های اصلی نظام آموزشی کشور به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه در گذشته آموزش و پرورش از چنین سندی برخوردار نبوده است، افزود: اما این نیز تصور نمی‌شود که در گذشته نظام آموزشی کشور میدان آزمون و خطای مدیران آموزش و پرورش بوده است.

سحرخیز با اشاره به اینکه نظام آموزشی کشور صاحب یک سند قانونی شده است، بیان داشت: امروز معلمان بر اساس سلایق خود به آموزش دانش‌آموزان نمی‌پردازند و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش محور فعالیت‌های آنها قرار دارد.
 

