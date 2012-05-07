به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سحر‌خیز بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از معلمان نمونه با اشاره به اینکه ساختار آموزش و پرورش به صورت کلی متحول شده است، اظهار داشت: البته ضرورت ایجاد تحول در ساختار نظام آموزشی کشور به سال‌های گذشته اختصاص دارد و امروز این تحولات جنبه قانونی یافته است.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون سند تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش تدوین شده، ادامه داد: امروز سند تحول بنیادین به عنوان نقشه و چراغ راه متولیان تعلیم و تربیت است و هیچ شخصی نباید بر خلاف ین سند و اهداف آن حرکت کند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: آموزش و پرورش به عنوان یک نظام ایستا و بدون تحرک شناخته نمی‌شود بلکه تحول به عنوان یکی از شاخصه‌های اصلی نظام آموزشی کشور به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه در گذشته آموزش و پرورش از چنین سندی برخوردار نبوده است، افزود: اما این نیز تصور نمی‌شود که در گذشته نظام آموزشی کشور میدان آزمون و خطای مدیران آموزش و پرورش بوده است.

سحرخیز با اشاره به اینکه نظام آموزشی کشور صاحب یک سند قانونی شده است، بیان داشت: امروز معلمان بر اساس سلایق خود به آموزش دانش‌آموزان نمی‌پردازند و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش محور فعالیت‌های آنها قرار دارد.

