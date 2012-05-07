۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۳۰

فیاضی اعلام کرد:

شهید مطهری الگوی مبارزه با استکبار بود

ساری - خبرگزاری مهر: منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: شهید مطهری الگوی مناسبی برای مبارزه با استکبار بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از مدیران و معلمان نمونه کشوری مازندران  در اردوگاه بادله ساری افزود: معلمان همه نمونه بوده وپرچمدار تعلیم تربیت در جامعه اسلامی هستند.

وی افزود: کلید واژه رستگاری یک ملت فرهنگ آن جامعه بوده و نباید نسبت به آن بی تفاوت باشیم

فیاضی گفت: سند تحول بنیادین یک گام بلند و اساسی برای ارتقای زمینه تولید یک انسان با آمیزه های دینی واسلامی است.

وی ادامه داد: هفته معلم را با یاد وخاطره استاد شهید مطهری گرامی میداریم که الگوی دانش،تفکر و مبارزه با استکبار بوده شخصیت او برای هرکشوری مثال زدنی است

وی افزود :هرچه بنده از اموزش وپرورش فاصله می گیریم بیشتر تشنه تعلیم وتربیت می شود.

فیاضی گفت: علم مانند نوری است که خداوند دردل ما قرارداده ومعلمان باید تلاش کنند تا این نعمت الهی برای رستگاری وهدایت در اختیار فرزندان قرار بدهند.

این مسئول ادامه داد: معلمان به عنوان پاکترین قشر جامعه باید برای آخرت فرزندان ودانش اموزان کاری کنیم تا دنیای آنها را بیمه کنیم

وی بیان داشت: درسند تحول بنیادی آموزش وپرورش آنچه می تواند بیشتر خود رانشان بدهد موجی است که بواسطه معنویت در جامعه باید انجام شود.

فیاضی به اهمیت وجایگاه معلم اشاره کرد وافزود: امیداورم بتوانم نماینده کوچکی از بین شما معلمان  وازحرف های شنیدی و خط های خواندنی شما بتونم ازاهمیت آموزش وپرورش دفاع کنم تا یک نهاد قوی داشته باشیم.

مدیرکل سابق آموزش و پرورش مازندران ادامه داد:درجامعه که فرهنگ،علم وتربیت کوچک شمرده شود گناه ومعصیتی بزرگی انجام شده است

فیاضی به دیدگاه برخی که آموزش .پرورش یک دستگاه گسترده وهزینه بر است گفت: ما اموزش وپرورش را کوچک شمرده ایم خدمت یک معلم را با همه قدرت یک نماینده مجلس عوض نخواهم کرد .

وی گفت:معلمان سرعشق وعلاقه وقت خود را صرف تعلیم وتربیت در مدارس می کنند ونباید از کنار مطالبات این قشر زحمت کش جامعه به سادگی عبورکرد.

