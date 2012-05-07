شهید مطهری الگوی مبارزه با استکبار بود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از مدیران و معلمان نمونه کشوری مازندران در اردوگاه بادله ساری افزود: معلمان همه نمونه بوده وپرچمدار تعلیم تربیت در جامعه اسلامی هستند.



وی افزود: کلید واژه رستگاری یک ملت فرهنگ آن جامعه بوده و نباید نسبت به آن بی تفاوت باشیم



فیاضی گفت: سند تحول بنیادین یک گام بلند و اساسی برای ارتقای زمینه تولید یک انسان با آمیزه های دینی واسلامی است.



وی ادامه داد: هفته معلم را با یاد وخاطره استاد شهید مطهری گرامی میداریم که الگوی دانش،تفکر و مبارزه با استکبار بوده شخصیت او برای هرکشوری مثال زدنی است



وی افزود :هرچه بنده از اموزش وپرورش فاصله می گیریم بیشتر تشنه تعلیم وتربیت می شود.



فیاضی گفت: علم مانند نوری است که خداوند دردل ما قرارداده ومعلمان باید تلاش کنند تا این نعمت الهی برای رستگاری وهدایت در اختیار فرزندان قرار بدهند.



این مسئول ادامه داد: معلمان به عنوان پاکترین قشر جامعه باید برای آخرت فرزندان ودانش اموزان کاری کنیم تا دنیای آنها را بیمه کنیم



وی بیان داشت: درسند تحول بنیادی آموزش وپرورش آنچه می تواند بیشتر خود رانشان بدهد موجی است که بواسطه معنویت در جامعه باید انجام شود.



فیاضی به اهمیت وجایگاه معلم اشاره کرد وافزود: امیداورم بتوانم نماینده کوچکی از بین شما معلمان وازحرف های شنیدی و خط های خواندنی شما بتونم ازاهمیت آموزش وپرورش دفاع کنم تا یک نهاد قوی داشته باشیم.



مدیرکل سابق آموزش و پرورش مازندران ادامه داد:درجامعه که فرهنگ،علم وتربیت کوچک شمرده شود گناه ومعصیتی بزرگی انجام شده است



فیاضی به دیدگاه برخی که آموزش .پرورش یک دستگاه گسترده وهزینه بر است گفت: ما اموزش وپرورش را کوچک شمرده ایم خدمت یک معلم را با همه قدرت یک نماینده مجلس عوض نخواهم کرد .



وی گفت:معلمان سرعشق وعلاقه وقت خود را صرف تعلیم وتربیت در مدارس می کنند ونباید از کنار مطالبات این قشر زحمت کش جامعه به سادگی عبورکرد.