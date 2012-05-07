علیرضا مساح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون سه کتاب به نام اعلام اصفهان توسط مرکز اصفهانشناسی و خانه فرهنگ ملل درباره بزرگان اصفهان به چاپ رسیده که هر کدام شامل یکهزار صفحه است و حداقل چهار جلد دیگر به این مجموعه اضافه می شود.
وی با بیان اینکه از دوران پیش از اسلام اصفهان یکی از مراکز پررونق کشور ایران بوده تصریح کرد: وجود برخی امکانات در هر نقطهای سبب پیشرفت علم و تمدن می شود و عدهای معتقدند پیش از اسلام و در دوره هخامنشیان نیز پایتخت ولیعهدنشین ایران بوده است.
معاون مرکز اصفهانشناسی تصریح کرد: موقعیت جغرافیایی مرکزی و ویژه اصفهان، آب و هوای به نسبت معتدل، کشت و زرع مناسب به سبب وجود رودخانه زاینده رود و تجارت سبب شده این شهر یکی از مراکز تمدنخیز کشور ایران باشد.
وی ادامه داد: پس از ورود اسلام به ایران پیشرفت علم و تمدن در اصفهان شتاب بیشتری به خود گرفت که دوران سلجوقی و صفوی از مهمترین دوره های پیشرفت اصفهان است.
مساح با اشاره به اینکه دوران سلجوقیان کشور ایران بسیار گسترده بود ، گفت: زمانی که اصفهان به عنوان پایتخت سلجوقیان انتخاب شد دانشمندانی از سراسر جهان به این شهر آمدند و دانشگاهی با عنوان نظامیه اصفهان تأسیس شد که از بزرگترین دانشگاههای جهان بود و در این دانشگاهها دانشمندان بزرگی حضور یافتند که آثار علمی زیادی به جهان علم عرضه کردند.
وی اضافه کرد: آثار تاریخی به جا مانده از این دوران نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است که از جمله مهمترین آنها مسجد جامع اصفهان و منارههای قدیمی اصفهان است.
معاون مرکز اصفهانشناسی با بیان اینکه سالشمار شمسی دقیقی که اکنون نیز مورد استفاده قرار میگیرد در اصفهان تبیین شده است، تاکید کرد: برنامهریزی در دوران پایتختی اصفهان به درخواست ملکشاه و توسط حکیم عمر خیام در اصفهان انجام شد بدین شکل که زیجهایی به شکل جدول نجومی تبیین و سالشمار شمسی شکل گرفت.
وی اضافه کرد: اصفهان در دورانهای مختلف از جمله در دوران آلبویه نیز مورد توجه پادشاهان قرار گرفته است و شکلگیری شیعه را در این دوران شاهد بودیم، همچنین اصفهان در دوران صفوی به مهد فرهنگ و تمدن تبدیل شد و دراین دوران مکتب ادبی، علمی و فلسفی اصفهان شکل گرفت.
مساح تأکید کرد: وجود دانشمندانی از سراسر ایران و سراسر جهان در دورههای مهم تاریخی که اصفهان پایتخت بود سبب شده تعداد علمای شهر اصفهان از کمشمار باشد به گونهای که شاید هفت جلد کتاب نیز برای معرفی آنها کافی نباشد.
گسترش کتابخانهها نیازمند همت خیران است
غلامرضا یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انجمن خیّران کتابخانهساز که غیرسیاسی و غیردولتی بوده و در راستای استفاده بهینه از پتانسیل مردمی شکل گرفته به زودی راهاندازی میشود.
وی افزود: مطابق سند چشمانداز باید به ازای هر نفر چهار جلد کتاب در کتابخانهها موجود باشد، بنابراین تنها با اتکا به اعتبارات دولتی و بدون استفاده از حمایتهای مردمی نمیتوانیم سطح کتابخانهها را ارتقاء دهیم.
وی ادامه داد: هماکنون برای رسیدن به این چشمانداز 18 میلیون نسخه کتاب کم داریم و لازم است در 14 سال آینده حداقل سالی یک میلیون کتاب به کتابخانهها اضافه شود.
مدیرکل کتابخانههای استان اصفهان تصریح کرد: مطابق سند چشمانداز باید به ازای هر 100 نفر هشت مترمکعب فضای کتابخانهای موجود باشد که در حال حاضر به ازای هر 100 نفر دو و نیم مترمکعب فضای کتابخانهای موجود است بنابراین باید سالی نیم متر به این فضاها افزوده شود که این موضوع نیز نیازمند حمایت خیّران است.
نظر شما