770 دانشجو تحت حمایت کمیته امداد ساری هستند

قنبر بریمانی در گفتگو با خبرنگارمهر اظهار داشت: به همت واحد فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) ساری در همایشی از خدمات رابطان فرهنگی دانشگاهها و دانشجویان ممتاز علمی و تحصیلی تحت حمایت تجلیل شد.



وی افزود: در این همایش دو نفر از دانشجویان مقطع دکتری در رشته های پزشکی و داروسازی به بیان روشهای موفقیت در تحصیل برای دانشجویان حاضر پرداخته و از خدمات دانشجوئی بخش فرهنگی کمیته امداد تشکر کردند.



مدیر کمیته امداد شهرستان ساری افزود: در این همایش بر لزوم تقویت علمی و تحصیلی دانشجویان تحت حمایت تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت های علمی دانشجویان برای پیشبرد اهداف این نهاد شد.



بریمانی با توجه به برگزاری نمادین اینگونه همایشها گفت : افرادی که از خانواده های ضعیف و با توجه به بضاعت اندک مالی بدنبال تحصیل می روند کم نیستند و ما شاهد هستیم که چگونه با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند تا بتوانند به رشد علمی و تحصیلی مورد نظرشان برسند

وی ادامه داد: این نهاد هم در حد بضاعت خود و با توجه به اعتبارات به دانشجویان زیرپوشش کمیته امداد کمک می کند.



وی بیان داشت: هم اکنون 770 دانشجو تحت حمایت و هدایت کمیته امداد شهرستان ساری بوده که درسال نود مبلغ 90 میلیون تومان بابت هزینه های شهریه به آنان پرداخت شده است.

