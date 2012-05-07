برگزاری مراسم اعلام انزجار به هتاکان قرآن در امامزادگان مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حیدری گفت: قرآن کریم کتاب عظیم و گرانقدری بوده که بشریت را هدایت می کند و توسل به این کتاب الهی انسان را از گمراهی و ضلالت باز می دارد.

مسئول فرهنگی اوقاف مازندران افزود: برای خنثی کردن توطئه شوم هتک حرمت به قرآن کریم توسط کشیش نمای آمریکایی ستادی در سازمان با عنوان وقف قرآن کریم تشکیل شده که این ستاد در اوقاف استان و شهرستانها فعال شده و برنامه های مختلفی از قبیل 32 مراسم اعلام انزجار از هتاکان به ساحت قرآن کریم در امامزادگان تبلیغات لازم در این خصوص، ارسال پیامک به مخاطبین، جلسه با هیئت امناء و معتمدین محلی در بقاع متبرکه برای اجرای طرح برگزار می کند.

حیدری ادامه داد: شماره حساب سیبا 0105051010005 و شماره حساب 808 نزد بانک ملی به نام سازمان اوقاف و امورخیریه جهت مشارکت عموم مردم مسلمان ایران در چاپ، نشر ترجمه به زبانهای بین المللی وقف قرآن کریم و اهدای آن به دوستداران و مشتاقان قرآن کریم در سراسر جهان آماده دریافت وجوه نقدی همه است.

