یونسکو مجرای مناسب ارائه فرهنگ ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با علی عباسپور رئیس کمیسیون آموزش مجلس و دیگر اعضای ستاد برگزاری دومین مجمع عمومی نمایندگان مجالس آسیا و اقیانوسیه در زمینه آموزش که امروز (دوشنبه) برگزار شد، ضمن تشکر از کار حرفه‌ای که در برگزاری این مجمع صورت گرفت، گفت: برگزاری این اجلاس از چندین وجه حائز اهمیت است.

وی افزود: مهمترین نکته ارتباط با یونسکو است. در میان نهادهای بین‌المللی یونسکو کمتر سبقه سیاسی دارد و بیشتر به امور فرهنگی می‌پردازد و برای کشور ایران که انقلابی با زیر بنای فرهنگی دارد، ارتباط با یونسکو مجرای مناسبی برای ارائه فرهنگ پر سابقه ایران است و این سازمان بین‌المللی می‌تواند از ظرفیت‌های فرهنگی ما استفاده کند.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: ایران در میان کشورهای اسلامی از ظرفیت خوب فرهنگی برخوردار است و بعد از انقلاب اسلامی کارهای فرهنگی ارزشمندی در کشورمان در زمینه آمزوش و آراء مختلف متفکرین صورت گرفته و در این برهه از زمان ارتباط پارلمانی با یونسکو نیز می‌تواند مفید و مثمرثمر باشد.

لاریجانی با تاکید بر لزوم هوشیاری در عرصه بین‌الملل، افزود: نکته دومی که باید بدان توجه کرد، این است که کشورهای دیگر به هر نحوی از انحاء می‌خواهند در مقابل ایران بایستند و چالش ایجاد کنند و وظیفه ما است که با تیزهوشی از سپر دفاعی آنان بگذریم که این اجلاس یکی از آن ظرفیت‌ها بود.

وی با اشاره به استراتژی مجلس شورای اسلامی در زمینه تقویت دیپلماسی پارلمانی، گفت: مذاکرات با پارلمان‌های دنیا و تشکیل گروه‌های دوستی از جمله سیاست‌هایی بود که سعی کردیم گسترش پیدا کند، چرا‌که در زمان‌هایی که میان دولت‌ها اختلاف نظری به وجود می‌آید، این نمایندگان ملت هستند که می‌توانند در این زمینه گره‌گشا باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برگزاری اجلاس‌هایی مانند مجمع عمومی نمایندگان مجالس آسیا و اقیانوسیه دو وجه دارد که یکی نفس برگزاری و دیگری حواشی آن است که بهتر شناخته شدن ایران و ارتباط با سایر مجالس از دستاوردهای چنین نشست‌هایی است که می‌تواند تاثیرات ارزشمند در عرصه بین‌الملل داشته باشد.

لاریجانی در پایان خواستار پیگیری مصوبات این اجلاس از طرف کمیسیون آموزش مجلس، بالاخص وزارت آموزش و پرورش شد.

بر اساس این گزارش در پایان این نشست، قرآن نفیس چاپ یونسکو همراه با لوح تقدیر یونسکو تقدیم رئیس مجلس شد.

اجلاس مجمع مجالس آسیایی برای آموزش در یازدهم و دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری به ریاست علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع مجالس آسیای برای آموزش و با شرکت روسا و نمایندگان بیست و هفت کشور عضو و همچنین نمایندگان یونسکو و سایر سازمان‌های بین المللی و کشورهای علاقه مند به عنوان عضو ناظر با هدف تقویت ظرفیت‌های منطقه‌ای برای برنامه ریزی، اجرا و مدیریت در فرآیند آموزش در منطقه آسیا و اقیانوسیه، تلاش برای ایجاد تعهد سیاسی و مالی در زمینه دسترسی به اهداف آموزش برای همه و تحقق اهداف توسعه و برنامه ریزی و آمادگی برای فعالیت‌های دو سال آینده است، در تهران برگزار شد.