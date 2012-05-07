بانوی گیلانی قهرمان رقابتهای تکواندوی پومسه آسیا در ویتنام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تکواندوی قهرمانی آسیا با حضور 300 ورزشکار از 16 کشور در دو بخش پومسه یا اجرای فرم و کیوروگی یا مبارزه به مدت دو روز در ورزشگاه بزرگ " فتو " شهر هوشی مینه ویتنام برگزار شد.

تیم بدمینتون قوامین گیلان برابر تیم شهید شهریاری زنجان مغلوب شد

تیم قوامین گیلان در هفته چهارم دور برگشت لیگ برتر 21 اردیبهشت ماه جاری میزبان گاز تهران است، در هفته سوم دور برگشت هفدهمین دوره لیگ برتر بدمینتون کشور، تیم قوامین گیلان در زنجان چهار بر یک برابر تیم شهید شهریاری این استان شکست خورد و با 15 امتیاز و دو بازی کمتر در مکان چهارم جدول رده بندی لیگ برتر قرارگرفت.

دیدار رفت این دو تیم سه بر دو به سود نماینده زنجان پایان یافته بود.

سه گیلانی برای شرکت در رقابتهای آسیایی کاراته دعوت شدند

سه گیلانی به مرحله چهارم و پایانی اردوی انتخابی تیم ملی کاراته بانوان برای شرکت در رقابتهای آسیایی دعوت شدند.

با اعلام فدراسیون کاراته در قسمت کومیته بزرگسالان و در وزن منهای 59 کیلوگرم مهتاب اسماعیلی و همچنین در کومیته نوجوانان در وزن منهای 54 کیلوگرم آویشن باقری و زهرا پروانه از گیلان به همراه کاراته کاهایی از دیگر استانها از شش خرداد ماه جاری به مدت چهار روز زیرنظر کادرفنی در تهران تمرین می کنند.

کاراته کاهای برتر به مسابقات آسیایی که 24 تیر ماه سال جاری در تاشکند ازبکستان برگزار می ‌شود، اعزام خواهند شد.