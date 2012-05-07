دشمنان سعی در مصادره انقلاب مردمی کشورهای منطقه دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در دیدار جمعی از نیروهای مسلح که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد با اشاره به ارکان انقلاب اسلامی، سه عامل مردم، اسلام و ولایت فقیه را در پیروزی انقلاب اسلامی ایران موثر دانسته وگفت: نقش مردم در انقلاب اسلامی بسیار موثر بوده است بنابر این تا زمانی که خروش مردم باقی است، انقلاب استوار خواهد بود.



وی با بیان اینکه اسلام در کشور به حاشیه رانده شده بود افزود: دشمنان، اسلام را افیون ملت‌ها معرفی می‌کردند و آن را آماج حملات قرار داده بودند و می‌گفتند اسلام به بانوان نظر منفی دارد تا بانوان را نسبت به این دین بزرگ بدبین کنند.



استاد حوزه علمیه قم با هشدار به مصادره انقلاب‌های منطقه بیان کرد: دشمنان می‌خواهند انقلاب مردمی کشورهای منطقه را مصادره و به انحراف بکشانند.



انتظار موجب قوت انقلاب اسلامی است



وی با بیان اینکه عاشورا و انتظار موجب قوت و تداوم انقلاب اسلامی است گفت: اسلام افقی روشن در برابر دیدگان شیعیان و مسلمانان باز کرده است که آن هم آمدن حضرت مهدی(عج) است.



آیت الله نوری همدانی افزود: از آنجایی که عاشورا و انتظار در انقلاب اسلامی ایران زنده است روز به روز بر یاس دشمنان اسلام و انقلاب افزوده می‌شود.



قدم برداشتن در راه فرهنگ توفیق الهی می خواهد



وی با بیان این که قدم برداشتن در راه فرهنگ، جهاد وشهادت توفیق الهی می‌خواهد بیان کرد: در نتیجه تلاش جهادگران وجوانان شهادت طلب ایران اسلامی، انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و آمریکا که خود را ابر قدرت می‌دانست در محاسبات خود با شکست روبه رو شد.