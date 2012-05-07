همایش صنعت برق با محوریت ایمنی در لرستان برگزار می شود

محمد بحرینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این همایش استانی به همت شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان و دانشگاه پیام نور لرستان در تاریخ دهم خرداد ماه برگزار می شود.

وی به اهداف برگزاری این همایش اشاره کرد و بیان داشت: ارتقا و گسترش فرهنگ رعایت مسائل ایمنی قبل، حین و بعد از انجام کار، فراهم کردن بستر مناسب انجام تحقیقات و پژوهش های علمی و کاربردی در حوزه سلامت، ایمنی و محیط زیست از اهداف این همایش است.

بحرینی توسعه تعاملات و ارتباطات نظام مند با ادارات و ارگانهای استان لرستان در حوزه سلامت شغلی، ایمنی و محیط زیست و ارتقاء ارتباط صنعت و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب همکاری بین محققین دانشگاهی و کارشناسان ایمنی در صنعت برق را از دیگر اهداف این همایش استانی برشمرد.

وی از همه سازمان ها و دستگاههای اجرایی استان لرستان،ا ساتید، پژوهشگران، مهندسین و کارشناسان دعوت کرد که نتایج تحقیقات و تجربیات خود را به صورت مقاله تدوین کرده و به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

مدیر عامل شرکت برق استان لرستان همچنین به محورهای اصلی همایش اشاره کرد و گفت: این همایش در سه بخش اصلی ایمنی و مدیریت ریسک، ایمنی و محیط زیست، ایمنی و سلامت شغلی و فرهنگ ایمنی برگزار می شود.

بحرینی به برخی موضوعات فرعی همایش در بخش ایمنی و مدیریت ریسک اشاره کرد و بیان داشت: عوامل موثر در بروز حوادث ناشی از کار و ارائه راهکارهای کاهش آنها، روش های شناسایی خطرات، ارزیابی و مدیریت ریسک، ایمنی پیمانکاران و روشهای ارتقای سطح ایمنی در بخش پیمانکاری و نوآوری در اجرای فعالیت های ایمنی در محیط کار از جمله این موضوعات است.

وی به برخی موضوعات بخش ایمنی و محیط زیست اشاره کرد و مدیریت ایمنی و محیط زیست ( HSE ) در صنعت برق و نقش آن در بهبود ایمنی و حفاظت محیط زیست و رعایت حریم خطوط توزیع با نگرشی بر حفظ محیط زیست را از جمله موضوعات این بخش برشمرد.

مدیر عامل شرکت برق استان لرستان به موضوعات بخش ایمنی و سلامت شغلی اشاره کرد و گفت: بررسی عوامل مخاطره آمیز برای سلامت کارکنان عملیاتی و اجرایی، نقش عوامل روحی و روانی در ایجاد حوادث شغلی، مدیریت منابع انسانی و سایر موضوعات مرتبط ایمنی و ارگونومی و کاربرد آن از موضوعات این بخش است.

بحرینی راهکارهای ارتقای فرهنگ ایمنی در محیط کار، عامل خطای انسانی در بروز حوادث و نقش آموزش در فرهنگ سازی ایمنی و کنترل حوادث را از دیگر موضوعات این همایش در بخش فرهنگ ایمنی برشمرد.

وی یادآور شد: علاقمندان می توانند آثار خود را به نشانی دبیرخانه همایش به آدرس خرم آباد- میدان 22 بهمن (کیو)- بلوار ولایت - بلوار مدیریت - شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان- گروه ایمنی ارسال کنند.

مدیر عامل شرکت برق استان لرستان آدرس سایت همایش را www.barghlorestan.ir اعلام کرد و گفت: علاقمندان می توانند آثار خود را به پست الکترونیک imeny@barghlorestan.ir ارسال کنند.

بحرینی همچنین از علاقمندان خواست برای ارسال مقالات به دستورالعمل همایش درج شده در سایت این شرکت توجه کنند و بیان داشت: آخرین مهلت دریافت مقاله تا 25 اردیبهشت ماه سال جاری است.