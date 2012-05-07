هدف سیاستمداران غربی از اهانت به قرآن جنگ افروزی در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشی از این بیانیه آمده است: این جنایت بزرگ و آتش زدن نسخه‌های دیگری از قرآن کریم توسط سربازان آمریکایی در بگرام افغانستان، نشر کاریکاتور اهانت‌‌آمیز علیه پیامبر اکرم(ص) در دانمارک، به شهادت رساندن بانوی مسلمان مریم شروینی به خاطر حجاب اسلامیش در آلمان، جلوگیری از حجاب زنان و دختران مسلمان در کشورهای غربی و موارد مشابه دیگر، نشان‌دهنده سیاست انتخاب شده درازمدت برای قداست‌زدایی از قرآن و اسلام در اذهان مسلمان و غیر مسلمان است که توسط تئوری‌‌پردازان غربی دنبال می شود.



سیاستمداران غربی با انجام چنین جنایتی سعی در شعله ور کردن جنگ در جهان هستند تا به هدف خود که فروش اسلحه‌ و رسیدن به درآمد بسیار است برسند.



این بیانیه افزوده است: باید توجه داشت که توهین به مقدسات ملل، جرم نابخشودنی در کشورهای غربی است اما تاکنون هیچ یک از موارد مزبور مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته است.



در پایان این بیانیه آمده است: ما ضمن محکوم کردن این جنایت بزرگ از مسلمانان سراسر عالم می‌خواهیم که در برابر چنین جنایاتی بی‌تفاوت نمانده و از تمام راه‌های مشروع و معقول به مقابله با آن برخیزند.