  1. ورزش
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۱۹

تکواندو قهرمانی آسیا/

سه مدال نقره و برنز حاصل تلاش نوجوانان ایران در روز دوم

سه مدال نقره و برنز حاصل تلاش نوجوانان ایران در روز دوم

روز دوم از رقابتهای تکواندو قهرمانی نوجوانان آسیا با کسب دو مدال نقره و یک مدال برنز به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای تکواندو قهرمانی نوجوانان آسیا که در هوشی مینه ویتنام برگزار شد روز دوشنبه تیم کشورمان موفق به کسب دو مدال نقره و یک برنز شد.  سید عباس علی نژاد در وزن چهارم دور نخست را به دلیل حاضر نشدن نماینده عراق پشت سر گذاشت و در مرحله دوم نماینده سنگاپور را از پیش رو برداشت. وی  در دور سوم حریفی از  فیلیپین را شکست داد و به مرحله نهایی راه یافت و در این مرحله به تکواندوکاری از کره جنوبی باخت و نقره گرفت.

همچنین آتوسا زهرابی در همین وزن دور اول استراحت داشت و دور دوم نماینده کشور میزبان را از پیش رو برداشت و سپس به حریف کره ای خود باخت و یک مدال برنز تیم ایران را کسب کرد.  ضمن اینکه فردین یارکه در وزن هفتم و کوثر صالحی در وزن پنجم به مدالی دست پیدا نکردند.

میثم ابراهیمی در وزن پنجم نمایندگان قطر چین و فیلیپین را شکست داد ولی در دیدار پایانی مقابل نماینده کره جنوبی نتیجه را واگذار کرد و به مدال نقره دست یافت.

امروز سه شنبه در آخرین روز از پیکارهای آسیایی تکواندو نوجوانان در رده پسران مهدی رفیعی(وزن هشتم)، پوریا عرفانیان(وزن نهم) و عارف فرشادمهر(وزن دهم) و در بخش دختران پریسا کفایی(وزن هشتم)، محبوبه پورسلیمی(وزن نهم) و پریناز کفایی(وزن دهم) به مصاف رقبای خود می روند.

تیم نوجوانان ایران روز یکشنبه توسط فاطمه شعبان نیا و رکسانا کوزلی زاده دو مدال طلا و برنز برای تیم کشورمان کسب کرده بودند. در پایان رقابتهای تکواندو نوجوانان آسیا، بیستمین دوره رقابتهای بزرگسالان تکواندو آسیا از روز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه آغاز می شود.   

کد مطلب 1596481

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها