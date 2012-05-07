تجهیزات آزمایشگاه فنی و مکانیک آب و خاک کشور بومی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کامران رحیم‌اف بعد از شهر دوشنبه اکنون 95 درصد تجهیزات آزمایشگاههای فنی و مکانیک آب و خاک کشور بومی است که در سال تولید ملی به 100 درصد می رسد ومعاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از هم اکنون برای بومی سازی پنج درصد باقی مانده فعالیت ها شروع شده است.

وی گفت: تجهیزات ایرانی نه تنها در مقایسه با تجهیزات خارجی از کیفیت مناسبی برخوردارند بلکه از لحاظ دقت و خدمات پس از فروش یک کاملتر از تجهیزات خارجی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در کشور بر اجرای 15 هزار پروژه عمرانی نظارت دارند، گفت: آزمایشگاه فنی آب و خاک برای اجرای اصولی پروژه های عمرانی صورت می گیرد.

رحیم اف جلوگیری از هدر رفت بیت‌المال و ارتقای عمر مفید پروژه‌ها را از مزیت های کنترل کیفی دانست و گفت: اکنون مسئولیت کنترل کیفی چهار سد بزرگ کشور از جمله سد گتوند، کارون، سد سیمله و ژاوه و همچنین منطقه انرژی عسلویه و خطوط ریلی راه آهن به عهده آزمایشگاه فنی آب و خاک کشور است.

وی با اشاره به اینکه آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در صورت مشاهده نقص در روند اجرای پروژه ها تا رفع کامل آن تکمیل طرح را متوقف خواهد کرد، افزود: اکنون برخی آزمایشات کنترل کیفیت طرح های راه در بخش ریلی و جاده ای کشورهای همسایه از جمله ترکمنستان و افغانستان توسط آزمایشگاه فنی و مکانیک وزارت راه و شهرسازی کشور صورت می گیرد که این امر نشان از توان بالای فنی این مرکز دارد.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، این شرکت هم اکنون 31 اداره‌کل استانی، بالغ بر 200 شعبه و یک هزار واحد محلی دارد که این واحدهای محلی در محل پروژه‌ها مستقر هستند و کار کنترل را نظارت می‌کنند.