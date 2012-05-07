پنج هزار مشترک جدید برق در بروجرد جذب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خسروی در این رابطه اظهار داشت: مجموع اعتبارات هزینه شده برای اجرای همه پروژه های حوزه برق شهرستان بروجرد 34 هزار میلیارد ریال بوده است.

وی به احداث 134 کیلومتر شبکه برق در بروجرد اشاره کرد و بیان داشت: احداث خطوط فشار متوسط به طول 39 کیلومتر، احداث خطوط فشار ضعیف به طول 95 کیلومتر و تعمیرات خطوط فشار متوسط به طول 575 کیلومتر از جمله فعالیتهای سال گذشته بوده است.

مدیر شرکت توزیع برق شهرستان بروجرد تعمیرات خطوط فشار ضعیف به طول 160 کیلومتر و احداث پست های توزیع به تعداد 108 دستگاه را از دیگر فعالیتهای انجام شده در این مدت برشمرد و بیان داشت: همچنین طی سال گذشته چهارهزار و 322 چراغ برق در بروجرد نصب شده است.

خسروی تعداد چراغهای بهینه سازی و تعدیل شده را به تعداد یک هزار و 100 دستگاه عنوان کرد و بیان داشت: در سال 90 بیش از پنج هزار و 470 مشترک جدید برق در بروجرد جذب شده است.

وی همچنین از تعمیرات پستهای توزیع به تعداد 55 دستگاه خبر داد و یادآور شد: در سال گذشته شش هزار و 500 عدد از لامپهای سوخته روشنایی معابر تعویض شده است.