تصاویر حضور مردم سوریه در انتخابات پارلمانی/ محور ضد سوری ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری سوریه(سانا) گزارش داد از ساعت هفت صبح به وقت محلی، انتخاب اعضای مجلس الشعب برای دوره قانونگذاری نخست سال 2012 در سایه قانون اساسی جدید کشور که در ماه فوریه گذشته به تایید ملت رسید، آغاز شد.

بر اساس این گزارش، هفت هزار و 195 نامزد زن و مرد در 15 دایره انتخاباتی برای کسب 250 کرسی با یکدیگر رقابت می کنند که بیش از دو هزار و 600 نفر از این نامزدها تحصیلات دانشگاهی دارند.



چهارده میلیون و 788 هزار و 644 نفر از شهروندان مصری واجد شرایط رای دادن هستند. انتخابات امروز تحت نظارت قضایی کاملا مستقل و حضور نمایندگان بیش از 200 رسانه داخلی، عربی و بین المللی و یکصد شخصیت سیاسی، حقوقی و رسانه ای از کشورهای عربی و غیر عربی برگزار می شود.



انتخابات سوریه که در چارچوب برنامه اصلاحات فراگیر بشار اسد برگزار می شود، در حالی با استقبال مردمی ادامه دارد که محور غربی و عربی ضد سوری با تکیه بر تمام امکانات خود از جمله رسانه های خبرپراکنی مانند العربیه، الجزیره درصدد منحرف کردن نگاههای جهانیان از استقبال مردم سوریه از انتخابات به ویژه با توجه به اظهارات اخیر رئیس ناظران بین المللی مبنی بر کاهش خشونتها و حرکت سوریه به سمت آرامش، به جوسازی و انتشار خبرها و گزارشهای ساختگی علیه سوریه ادامه می دهند.

