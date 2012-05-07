900 کیلوگرم مواد مخدر در سیستان ‌و بلوچستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد طاهری اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاش در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با سوداگران مرگ و با اقدامات اطلاعاتی از وجود مقادیر قابل توجهی مواد مخدر در یکی از مخفیگاه‌ های قاچاقچیان با خبر شده و اقدامات خود را برای شناسایی آنان آغاز کردند.

وی گفت: ماموران با اقدامات پلیسی موفق شدند محل نگهداری مواد مخدر را در یکی از خیابان‌های سطح شهر شناسایی و در یک اقدام ضربتی به محل مورد نظر وارد شوند.

وی افزود: ماموران موفق شدند از محل فوق، مقدار 852 کیلوگرم تریاک، 51 کیلوگرم پودر حشیش و دو قبضه سلاح به همراه مهمات مربوطه را کشف و ضبط کنند.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان‌ و بلوچستان بیان داشت: قاچاقچیان در محل حضور نداشتند و تلاش برای دستگیری آنها ادامه دارد.

سه کشته و مجروح بر اثر تصادف در محور بزمان ـ ریگان

برابر اعلام مرکز فوریت‌ های پلیسی 110 مبنی بر یک فقره تصادف منجر به فوت در محور بزمان ـ ریگان، ماموران انتظامی ایرانشهر برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

ماموران در محل مشاهده کردند یک دستگاه وانت پیکان به رانندگی "رحیم.ر" و سرنشینی دو نفر دیگر با یک دستگاه خودرو 405 برخورد کرده که در این حادثه راننده خودرو به علت شدت جراحات وارده فوت و دو نفر دیگر مصدوم و برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

علت حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی است.