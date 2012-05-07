نشست اعلام موجودیت اصولگریان رهروان ولایت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت عصر امروز با حضور173 نفر از نمایندگان منتخب مجلس نهم برگزار شد که 89 درصد از میزان دعوت شدگان را تشکیل می دادند.

در این جلسه کاظم جلالی، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد، عزیز اکبریان، حسین گروسی، جبار کوچکی نژاد ، محمد حسین فرهنگی و چند تن از منتخبان مجلس نهم سخنرانی کردند.

گفتنی است علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان این نشست در خصوص مسائل اقتصادی و مسائل اساسی کشور سخنانی ایراد کرد.

به گزارش مهر، این نشست به گفته برخی نمایندگان نشست فراکسیون حامیان علی لاریجانی در ریاست مجلس نهم است که برای حمایت از وی در محل مجلس قدیم جمع شده بودند.