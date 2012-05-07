کاهش 60 درصدی تصادفات رانندگی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مریخی عصر دوشنبه در جمع فرماندهان پلیس راهنمایی و رانندگی استان افزود: مجموع تصادفات در فروردین ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در شهرهای استان 60 درصد کاهش داشته است.

وی افزود: در این مدت تصادف فوتی 50 درصد، فوت افراد در صحنه تصادف 100 درصد، تصادف جرحی هشت درصد و تصادف خسارتی نیز 70 درصد با کاهش روبرو بوده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان علت کاهش تصادف درون شهری استان را قانونمندی رانندگان و احساس مسئولیت پلیس راهنمایی و رانندگی و پوشش نقاط حادثه خیز شهرها عنوان کرد.

وی متذکر شد: به منظور تداوم کاهش بیشتر تصادفات در این استان تا پایان سال جاری برنامه ریزی مدون و عملی صورت گرفته است.

مریخی همچنین با تاکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان و عابران پیاده عنوان کرد: رعایت قانون و مقررات ضامن سلامتی افراد و رانندگان بوده که توصیه می شود عابران پیاده و رانندگان با رعایت و عمل به قانون سلامتی خود را تضمین کنند.

