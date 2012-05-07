اعضای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان تهران تجلیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران در این خصوص گفت: این مراسم با حضور عوامل مختلف ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی و مسئولان ادارات مختلف استان همچون استاندار، فرمانداران، معاونان و سایر خدمتگذاران مرتبط با ستاد، برگزار خواهد شد.

محمدحسین فراهانی افزود: در این مراسم فعالان ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی از جمله سه تن از فرمانداران و معاونان ستاد استان به دلیل ارائه خدمات شایسته به گردشگران، تجلیل می ‏شوند.

وی اظهار داشت: بیش از 500 نفر از 27 اسفند تا 14 فروردین برای ارائه خدمات به گردشگران در ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی این استان فعالیت داشتند.

کوچ عشایر شهرستان ورامین آغاز شد

مسئول امور عشایر شهرستان ورامین از آغاز کوچ عشایر این شهرستان به منطقه لار و دماوند خبر داد.

رسول بختیاری اظهار داشت: کوچ عشایر شهرستان ورامین همه ساله از نیمه اردیبهشت ماه آغاز شده و تا اول شهریورماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در جریان کوچ امسال، بیش از 90 خانوار عشایر به همراه 40 هزار رأس دام سبک به سمت ییلاق کوچ و تابستان را در مناطق ییلاقی لار سپری می کنند.

کانونهای فرهنگی مساجد فیروزکوه به فضای مجازی پیوستند

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فیروزکوه گفت: به همت دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان تهران، کانونهای فرهنگی هنری مساجد شهرستان فیروزکوه با ایجاد سایتهای جداگانه طراحی شده به فضاهای مجازی دسترسی پیدا کردند.

مهدی کیهور افزود: طراحی فضای مجازی برای کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان تهران با هدف در اختیار داشتن بانک جامع اطلاعاتی از فعالیت‌های کانونها، آشنا کردن فعالان مسجدی با فضای مجازی با محوریت مسجد و جریان‌ سازی فعالیتهای فرهنگی صورت می گیرد.

وی بیان داشت: کانونهای مساجد شهرستان فیروزکوه می توانند از این پس کلیه فعالیتها و گزارشها را در سایتهای طراحی شده قرار دهند تا کلیه کاربران و استفاده کنندگان از آن بهره برداری کنند.

شهرستان فیروزکوه دارای 35 کانون فرهنگی هنری مسجد است که بیشتر در روستاهای شهرستان فعالیت می کنند.

نخستین جشنواره استانی خوشنویسی در شهرستان پیشوا برگزار می شود

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیشوا از برگزاری نخستین جشنواره استانی خوشنویسی با عنوان "یاران آفتاب" در این شهرستان خبر داد.

امیرحسین طاهری افزود:‌ این جشنواره به مناسبت گرامیداشت قیام خونین 15 خرداد مردم ورامین و پیشوا در سال 1342 و به منظور معرفی شهرستان پیشوا به عنوان مبداء قیام خونین و سرنوشت ساز 15خرداد برگزار می شود.

وی اظهار داشت: جشنواره مذکور در رشته های مختلف نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ و ثلث و گرایشهای نوین خوشنویسی و در موضوعات آیات قرآن، روایات، نهج البلاغه، قیام 15خرداد، سخنان و اشعار امام خمینی(ره) و سخنان مقام معظم رهبری برگزاری می شود.

طاهری اظهار داشت: ‌علاقه مندان می توانند حداکثر سه اثر خوشنویسی خود را در موضوعات و قالبهای مشخص شده در ابعاد 70 ×100، 50 ×70 و 35 ×50 حداکثر تا سوم خردادماه سالجاری به دبیرخانه جشنواره واقع در انجمن خوشنویسان شهرستان پیشوا به آدرس پیشوا، خیابان کارگر، نبش کوچه محبت ارسال کرده یا به آدرس اینترنتی www.anjomanekhoshnevisan.comمراجعه کنند.

وی افزود:‌ همزمان با مراسم اختتامیه این جشنواره در روز 15خردادماه سال جاری، آثار برگزیده در نمایشگاهی در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

نشست هم اندیشی رؤسای 58 هیئت ورزشی استان تهران برگزار شد

نشست هم اندیشی رؤسا و دبیران هیئتهای ورزشی استان تهران عصر دوشنبه با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران برگزار و از 58 هیات ورزشی استان تهران به ویژه هیئتهایی که توانسته بودند، سهمیه المپیک کسب کنند، تقدیر شد.

در نشست هم اندیشی رؤسای هیئتهای ورزشی استان تهران، راهکار‌هایی برای چگونگی ارتقای ورزش استان تهران پیشنهاد شد.

در این مراسم که در سالن آمفی تئاتر اداره کل ورزش و جوانان استان تهران برگزار شد، وهاب فرهمند مدیرکل وزرش و جوانان استان تهران و امیرحسین پیروانی معاون توسعه ورزش استان تهران حضور داشتند.