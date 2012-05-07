به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اعلام موجودیت فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت عصر دوشنبه با حضور کاظم جلالی نماینده مردم شاهرود، سید رمضان شجاعی کیاسری نماینده مردم ساری، حقیقت پور نماینده مردم اردبیل، عزیزی نماینده مردم شیروان و نعمتی نماینده مردم اسدآباد که به عنوان منتخبین مردم در دوره دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزیده شدند در محل سابق مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

کاظم جلالی دبیر هیئت موسس موقت فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در این نشست با اشاره به اهداف تشکیل فراکسیون مبتوعش گفت: هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با حضور 15 نفر از منتخبان مجلس نهم شکل گرفت و اصول اساسی این فراکسیون پاسداری از حریم اسلام و دستاوردهای انقلاب است.

وی دفاع از جایگاه مجلس و پاسداری از آرمانهای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری را از دیگر اهداف تشکیل این فراکسیون عنوان کرد و گفت: تاکید بر عقلانیت، اعتدال و تعامل سازنده با فراکسیونهای مختلف مجلس و پرهیز از افراط و تفریط و عدم ورود به مجادلات سیاسی از دیگر اهداف این فراکسیون است.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت بر این نکته تاکید دارد که باید از بدنه مجلس نهم شکل بگیرد گفت: متاسفانه در دوره هشتم در رسانه ها تعداد محدودی به نمایندگی از مجلس اعلام موضع می کردند. هدف ما در فراکسیون این است که سایر چهره ها هم در عرصه رسانه ها حضور داشته باشند.

جلالی با تاکید بر اینکه مسئله اصلی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت، حل مشکلات اقتصادی مردم است گفت: تعامل با سایر قوا در دستور کار است. ما معتقدیم ایجاد تنش های بی حاصل سیاسی بجز ناامیدی حاصلی برای مردم ندارد البته معنای تعامل هم این است که همکاری و همدلی بین قوا به وجود بیاید.

دبیر هیئت موسس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با بیان اینکه در مجمع عمومی اعلام موجودیت این فراکسیون 173 منتخب مجلس نهم حضور داشتند گفت: 89 درصد از مجموع دعوت شدگان در این نشست شرکت کردند و تعدادی از نمایندگان هم به دلیل مشغله عذرخواهی کردند.

وی با تاکید بر اینکه در این نشست مقدماتی را بیان کردم گفت: در این نشست حجت الاسلام ابوترابی فرد ، محمدرضا باهنر، عزیز اکبریان، محمدعلی بزرگواری و حسین گروسی سخنرانی کردند.

جلالی همچنین تاکید کرد: در این نشست تعدادی از منتخبان جدید مجلس نهم نیز به سخنرانی پرداختند و در پایان نشست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بر حل مسائل اساسی کشور و اقتصادی که مردم درگیر آن هستند تاکید کرد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا اعضای جبهه پایداری هم در این نشست حضور داشتند گفت: این فراکسیون هیچ گونه خط کشی سیاسی ندارد، مجلس نهم نیز مجلس اصولگرا و از نیروهای نخبه برخوردار است. ما معتقدیم مجموعه اصولگرایان علیرغم اختلاف سلیقه باید با هم وحدت داشته باشند.

جلالی گفت: همه ما حامی دولت هستیم و می خواهیم دولت موفق باشد البته این آرزوی موفقیت با نقدهایی همراه است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا این فراکسیون برای حمایت از ریاست علی لاریجانی بر مجلس نهم تشکیل شده گفت: این فراکسیون بر روی ریاست دکتر علی لاریجانی برای مجلس نهم اتفاق نظر دارند و اکثریت حاضران در نشست مجمع عمومی بر این موضوع تاکید کردند. البته باید تصریح کنم اعلام موجودیت این فراکسیون به منزله تشکیل هیئت رئیسه مجلس نیست. اعضای حاضر در نشست مجمع عمومی پیشنهادهایی برای آینده داشتند اما این نشست صرفا برای حمایت از علی لاریجانی بر مجلس نهم تشکیل نشده بود.

نماینده شاهرود همچنین تاکید کرد:عمده حاضران در این نشست از مستقل های مجلس نهم بودند که گرایش اصولگرایی داشتند.

جلالی در پاسخ به این سئوال که آیا با برگزاری نشست فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت، فراکسیون اصولگرایان به حاشیه می رود گفت: اعضای این فراکسیون با فراکسیون اصولگرایان اختلاف سلیقه دارند و معتقدند برخی از اعضای فراکسیون اصولگرایان از ولایت هزینه می کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در این نشست انتقادی به عملکرد علی لاریجانی در مجلس هشتم وارد شد گفت: در این نشست تنها محمد علی بزرگواری عضو فراکسیون انقلاب اسلامی بحث هایی را مطرح کرد اما در عین حال از مدیریت دکتر علی لاریجانی بر مجلس تقدیر کرد.

نماینده شاهرود در خصوص اینکه آیا امکان دارد در فراکسیون اصولگرایان حکمیتی برای کاندیداتوری میان دکتر حداد عادل و دکتر لاریجانی برای بحث ریاست مجلس انجام شود گفت: ما موضوعی به نام حکمیت نداریم و نهایتا نمایندگان در صحن علنی تصمیم قاطع خود را می گیرند.

جلالی در بخش دیگری از این نشست بار دیگر تاکید کرد: در نشست عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت بحثی درباره تعیین ریاست مجلس نشست و معنای آن تعیین ریاست مجلس نبود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با تشکیل فراکسیون متبوع شما آیا فراکسیون دیگری در مجلس تشکیل خواهد شد گفت: فکر می کنم حداقل سه فراکسیون اصولگرایان در مجلس نهم تشکیل شود که با هم اختلاف سلیقه داشته باشند.

نماینده شاهرود افزود: فراکسیون رهپویان انقلاب اسلامی که اعضای آن از حامیان دکتر علی زاکانی هستند. فراکسیون پایداری که اعضای جبهه پایداری آن را تشکیل می دهند و فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت که حامیان علی لاریجانی در آن حضور دارند.

جلالی در پاسخ به این سئوال که بسیاری از اصلاح طلبان از ریاست علی لاریجانی بر مجلس نهم حمایت کرده اند نکته مشترک اصلاح طلبان با علی لاریجانی چیست گفت: اصلاح طلبانی که وارد مجلس نهم شده اند به تایید شورای نگهبان رسیده اند و در واقع در خانواده انقلاب هستند و حق حیات و رای دارند.

وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که در شرایط فعلی که بودجه تصویب نشده است آیا ضرورتی برای برگزاری نشست حامیان ریاست لاریجانی بر مجلس وجود داشت گفت: قبل از برگزاری مجالس هفتم و هشتم هم روال همین طور بود و ما معتقدیم که این گونه نشست ها ضروری است چرا که در کشور ما خلاء احزاب وجود دارد و فراکسیون ها باید این خلاء را پر کنند.

نماینده شاهرود در پاسخ به این سئوال که موضع فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در خصوص ریاست حداد عادل بر مجلس نهم چیست ادامه داد: آقای حداد عادل شخصیتی با سابقه و خوب هستند. ما آرزو می کردیم ای کاش مجلس دو رئیس داشته باشد تا از حضور هر دو می توانستیم بهره ببریم.

جلالی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه تفاوتی میان ریاست حداد عادل و لاریجانی احساس می کنید گفت: علی لاریجانی در مجلس هشتم از مدیریت قوی برخوردار بودند با وجود اینکه در مجالس قبل فضای مجلس بسته بود اما لاریجانی مدیریت مجلس را به چند نفر محدود نکرد و اجازه داد چندین نفر رشد کنند.

وی با بیان اینکه لاریجانی از استقلال و حیثیت قوه مقننه دفاع خوبی انجام داد گفت: ایشان در عرصه بین المللی نیز مواضع بسیار خوبی از سوی جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند و اشراف کاملی به مسائل فرهنگی هم داشتند.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه علی لاریجانی مرید مقام معظم رهبری است گفت: ایشان به رهبر معظم انقلاب عشق می ورزند و هیچ وقت از مسیر رهبری دور نشده اند.

جلالی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نظر شما درخصوص موضع گیری لاریجانی در فتنه 88 چیست گفت: لاریجانی در مبارزه با فتنه بسیار موثر بود و برخی که سلیقه روشنی ندارند متاسفانه می خواهند ایشان را به فتنه منتسب کنند و حتی در قم علیه ایشان شب نامه منتشر کردند اما شاهد بودیم که توانستیم با کسب رای بی سابقه ای 64 درصد آراء را بدست بیاورد.

وی در پایان این نشست در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه علی لاریجانی در ابتدای بحث ریاست مجلس هشتم با حامیان دولت و اصلاح طلبان پیوند ایجاد کرد و آیا این پیوند در ریاست مجلس نهم نیز وجود دارد گفت: نباید از پیوندها ناراحت بود بلکه باید گفت پیوندمان مبارک.