  1. بین الملل
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۰:۳۸

سوریه به آرامش می رسد/

قدردانی ناظران بین المللی از سوریه/ توصیه معلم برای انتقال واقعیتها

قدردانی ناظران بین المللی از سوریه/ توصیه معلم برای انتقال واقعیتها

وزیر امور خارجه سوریه، نقش تیم ناظران بین المللی را در انتقال واقعیتهای کشورش مهم توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)،  رابرت مود رئیس تیم ناظران بین المللی با ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه دیدار کرد.

معلم در این دیدار گفت : سوریه به همکاری با تیم ناظران بین المللی و ایجاد تسهیلات لازم برای ماموریت آنها ادامه می دهد.

وی افزود: تیم ناظران می تواند نقش مهمی در انتقال حقایق سوریه به جامعه جهانی به دور از سیاسی کردن موضوع سوریه در شورای امنیت ایفا کند.

از سوی دیگر رابرت مود رئیس ناظران بین المللی گزارشی از عملکرد این تیم و موفقیتهایی که به بدست آورده است ارائه کرد و از همکاری سوریه در ایجاد تسهیلات لازم قدردانی کرد.

شایان ذکر است رابرت مود در 29 آوریل گذشته وارد سوریه شد و از همه طرفها خواست که به موفقیت طرح کوفی عنان نماینده سازمان ملل در امور سوریه کمک کنند.

کد مطلب 1596504

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