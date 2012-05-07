۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۰:۰۷

فرصتهای مناسب سرمایه‌گذاری در پارس‌جنوبی تشریح شد

عسلویه - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس فرصتهای مناسب سرمایه‌گذاری در این منطقه برای کشورهای آمریکای لاتین را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصوری عصر دوشنبه در نشست با سفرای هفت کشور آمریکای لاتین در عسلویه اظهار داشت: منطقه ویژه پارس جنوبی دارای فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری است و این یک مزیت چشمگیر برای شرکت‌های معتبر آمریکای لاتین و صاحبان صنایع است.

وی از میدان پارس جنوبی بعنوان بزرگترین میدان گازی جهان یاد کرد و ادامه داد: میدان گازی پارس جنوبی هشت درصد ذخایر گازی شناخته شده دنیا را در خود جای داده که بر قابلیت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه افزوده است.

مدیرعامل منطقه ویژه پارس فعالیت‌ و سرمایه گذاری را در این منطقه برای شرکت های فعال کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای آمریکای لاتین، سودآور دانست و افزود: پارس جنوبی پایتخت انرژی کشور و نماد اقتدار و تخصص داخلی جمهوری اسلامی ایران است.

وی به بیان ویژگی‌های مناسب سرمایه‌گذاری در این منطقه پرداخت و اضافه کرد: مجاورت با آب‌های آزاد، مجتمع بندری پارس، دسترسی آسان به گاز به عنوان خوراک اولیه صنایع انرژی‌بر، تاسیسات آب، برق و مخابرات و وجود فرودگاه بین المللی خلیج فارس از مهمترین ویژگی‌هایی است که منطقی بودن سرمایه گذاری در این منطقه را بیان می‌کند.

نصوری ادامه داد: امیدواریم با توسعه روابط فی مابین، مشارکت کشورهای آمریکای لاتین در حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با جمهوری اسلامی ایران بیشتر شده و شاهد حضور و سرمایه گذاری شرکت های معتبر نفتی این کشورها در منطقه ویژه پارس باشیم.

سفیران کشورهای کوبا، نیکاراگوئه، برزیل، بولیوی، ونزوئلا و مکزیک و کاردار کشور اکوادور با حضور منطقه ویژه پارس با قابلیت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه گذاری در این منطقه آشنا شدند که بازدید از برخی فازهای بهره برداری شده و در حال ساخت پارس چنوبی، مجتمع‌های پتروشیمی و آشنایی با زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه پارس، برنامه سفر یک روزه سفرای کشورهای آمریکای لاتین به عسلویه است.

