به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصوری عصر دوشنبه در نشست با سفرای هفت کشور آمریکای لاتین در عسلویه اظهار داشت: منطقه ویژه پارس جنوبی دارای فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری است و این یک مزیت چشمگیر برای شرکت‌های معتبر آمریکای لاتین و صاحبان صنایع است.

وی از میدان پارس جنوبی بعنوان بزرگترین میدان گازی جهان یاد کرد و ادامه داد: میدان گازی پارس جنوبی هشت درصد ذخایر گازی شناخته شده دنیا را در خود جای داده که بر قابلیت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه افزوده است.

مدیرعامل منطقه ویژه پارس فعالیت‌ و سرمایه گذاری را در این منطقه برای شرکت های فعال کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای آمریکای لاتین، سودآور دانست و افزود: پارس جنوبی پایتخت انرژی کشور و نماد اقتدار و تخصص داخلی جمهوری اسلامی ایران است.

وی به بیان ویژگی‌های مناسب سرمایه‌گذاری در این منطقه پرداخت و اضافه کرد: مجاورت با آب‌های آزاد، مجتمع بندری پارس، دسترسی آسان به گاز به عنوان خوراک اولیه صنایع انرژی‌بر، تاسیسات آب، برق و مخابرات و وجود فرودگاه بین المللی خلیج فارس از مهمترین ویژگی‌هایی است که منطقی بودن سرمایه گذاری در این منطقه را بیان می‌کند.

نصوری ادامه داد: امیدواریم با توسعه روابط فی مابین، مشارکت کشورهای آمریکای لاتین در حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با جمهوری اسلامی ایران بیشتر شده و شاهد حضور و سرمایه گذاری شرکت های معتبر نفتی این کشورها در منطقه ویژه پارس باشیم.

سفیران کشورهای کوبا، نیکاراگوئه، برزیل، بولیوی، ونزوئلا و مکزیک و کاردار کشور اکوادور با حضور منطقه ویژه پارس با قابلیت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه گذاری در این منطقه آشنا شدند که بازدید از برخی فازهای بهره برداری شده و در حال ساخت پارس چنوبی، مجتمع‌های پتروشیمی و آشنایی با زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه پارس، برنامه سفر یک روزه سفرای کشورهای آمریکای لاتین به عسلویه است.