35 هزار نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در کرمان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین چناریان بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طی سال گذشته دو هزار دستگاه خودرو مرتبط با حمل اتباع بیگانه غیر مجاز در استان کرمان توقیف شد.

وی ادامه داد: دراین رابطه 35 هزار نفر اتباع بیگانه غیر مجاز در استان کرمان دستگیر و طرد شدند.

سردار چناریان بر لزوم وجود قانونی جدی برای برخورد باندهای قاچاقچیان تاکید و تصریح کرد: 32 باند قاچاق انسان در سال گذشته در کرمان منهدم شد.

وی همچنین با اشاره به کاهش 11 درصدی سرقت های مهم در ایام نوروز امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزود: در مجموع آمار سرقت طی مدت مذکور در کرمان شش درصد افزایش یافته است.

این مسئول انتظامی همچنین از کاهش آمار سرقت موتور سیکلت خبر داد و بیان داشت: در زمینه سرقت قطعات خودرو و وسایل داخل خودرو 22 درصد افزایش آمار در استان کرمان داشته ایم.

وی در خصوص جنایت شهرک صنعتی گفت: ناهنجاریهای اجتماعی و مواد مخدر منشاء اصلی باعث بروز این جنایت هولناک شده است.

این مسئول انتظامی بیان داشت: در رابطه با قتل سه عضو یک خانواده در شهرک صنعتی چندین نفر دستگیر شده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

وی با اشاره به افزایش 30 درصدی سفر به استان کرمان طی ایام نوروز گفت: در این ایام آمار کشته شدگان حوادث رانندگی نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد کاهش داشته است.

سردار چنارن یادآور شد: طی سال گذشته 21 درصد کاهش جرایم مهم و جنایی را در استان کرمان داشته‌ایم.