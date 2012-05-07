دختر تیموشنکو با مقامات آلمان دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانکفورتر روندشاو، "یوگنیا تیموشنکو" دختر بانوی گاز اوکراین که برای دیدار با مقامات آلمانی به این کشور سفر کرده گفت : پیش از آنکه دیر شود، زندگی مادرم را نجات دهید.

این در حالی است که وکلای تیموشنکو دادخواست انتقال موکلشان به برلین برای مداوای وی را ارائه کرده اند. با این حال گفته می شود رسیدگی به این خواسته به دلایل نامعلومی به تعویق افتاده است.

بر این اساس، دختر تیموشنکو که در حال حاضر در آلمان به سر می برد امروز با "زابینه لویتهویسر" وزیر دادگستری این کشور دیدار و گفتگو کرده است.

وی همچنین قصد دارد با هدف جلب حمایت برلین و افزایش فشار اتحادیه اروپا علیه دولت اوکراین برای آزادی مادرش با "آنگلا مرکل" صدراعظم، "یواخیم گاوک" رئیس جمهوری و "گیدو وستروله" وزیر خارجه آلمان دیدار کند.

گفتنی است وضعیت جسمانی تیموشنکو انتقادهای زیادی را از سوی اتحادیه اروپا متوجه دولت "ویکتور یانوکویچ" رئیس جمهوری اوکراین کرده است و در همین راستا شماری از روسای جمهوری این اتحادیه سفرهای خود به این کشور را لغو کرده اند.