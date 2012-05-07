جبهه متحد اصولگرایان فارس از نمایندگان درخواست شخصی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فروردین شامگاه دوشنبه در نشست خبری با اشاره به حمایت همه جانبه مردم استان فارس از کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان فارس تاکید کرد: تنها درخواست جبهه متحد اصولگرایان فارس از نمایندگان استان حرکت در چهارچوب فرمایشات رهبری و توجه به مباحث اصولگرایی است.

وی در خصوص وضعیت مدیریت استان فارس نیز یادآور شد: مدیریت استان فارس نگاه مناسبی به جبهه متحد اصولگرایان داشته است.

سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان فارس با اشاره به اینکه مشکل نمایندگان فارس در مجلس هشتم عدم اتحاد درمیان آنان بود، گفت: عدم هماهنگی در میان برخی از نمایندگان مجلس هشتم و اینکه مشکلات شخصی را با کار و فعالیت یکی کرده بودند باعث شد که این استان طی چند سال گذشته توسعه و پیشرفت چشم گیری نداشته باشد.

فروردین تصریح کرد: مهمترین مطالبه مردم فارس توجه نمایندگان استان به بیکاری و اشتغال است که در این میان نمایندگان مجلس نهم در استان فارس باید به این مطلب توجه داشته باشند.

وی افزود: از مجموعه 16 نامزد این جبهه در انتخابات مجلس نهم در استان فارس 13 نفر به مجلس راه یافتند.