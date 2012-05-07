همایش ملی برون سپاری خدمات شهرداریها در گرگان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سبطی عصر دوشنبه در حاشیه جلسه شورای شهر گفت: این همایش به صورت نشست تخصصی و کارگروهی در راستای تحقق اهداف آموزش های اثر بخش و بررسی فرصت ها و تهدیدهای برون سپاری خدمات شهرداری با شهرداریهای هم طراز برخی کلانشهرها در اواخر اردیبهشت ماه 91 برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این نشست در سطح ملی پیش بینی شده و بر اساس هماهنگی های انجام گرفته با همکاری سازمان شهرداری ها برگزار می شود، افزود: همایش ملی برون سپاری خدمات شهرداری ها در چهار گروه تخصصی عمرانی، اداری مالی، خدمات شهری و فضای سبز و شهرسازی برگزار می شود.

رئیس کمیسیون تحقیق و پژوهش شورای اسلامی شهر گرگان در ادامه با بیان این مطلب که این همایش در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 27 و 28 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد، اظهار داشت: سعی شده در مقدمات آن تجربیات شهرداری های دیگر نیز اخذ شود و با رایزنیهای صورت گرفته حضور فعال و استقبال مدیران شهرداری های کلانشهر را نیز در همایش خواهیم داشت.

وی یادآور شد: سخنران مراسم افتتاحیه این همایش مهندس پژمان شهردار محترم مشهد مقدس خواهد بود.

سبطی با تاکید بر اینکه در صورت مطلوب برگزار شدن این همایش، دبیرخانه دایمی همایش برون سپاری خدمات شهرداری ها در گرگان ایجاد خواهد شد، بیان کرد: هدف از برگزاری این همایش این است که شهرداری های مختلف دغدغه های کاریشان را به این کارگاه های تخصصی انتقال دهند تا نتیجه و خروجی همایش بر اساس تجربیات کاری شهرداری ها و مسائل روزانه شان همراه باشد.

رئیس کمیسیون تحقیق و پژوهش شورای اسلامی شهر گرگان یادآور شد: بر اساس پیش بینی های انجام شده حاصل و نتایج کارگاه های تخصصی همایش به صورت بیانیه صادر خواهد شد و مستندات کارگروه های تخصصی چهارگانه در کتابچه ای گردآوری شده و در اختیار شهرداری های مختلف قرار می گیرد.